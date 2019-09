Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Kultkicker. Weißer Brasilianer. Dschungelcamper. Skandalprofi. Was ist nicht schon alles über ihn geschrieben worden. In seinem Pass steht: Ansgar Brinkmann. Und der traf in Delbrück jetzt auf seine früheren Weggefährten Detlev Dammeier und Dirk Konerding.

Wer glaubt, die drei hätten sich erst im Profifußballbereich kennengelernt, irrt. Schon als Zwölfjährige trafen sie sich bei Bezirksauswahlspielen in Niedersachsen. Detlev Dammeier, derzeit Trainer beim Delbrücker SC, und Dirk Konerding, der nur wenige hundert Meter vom DSC-Stadion entfernt im Küchenstudio Beckhoff arbeitet, wurden 1985 sogar mit der U-16-Nationalmannschaft gemeinsam Vizeweltmeister.

In eben jenem Küchenstudio trafen sich die drei Ex-Profis am Freitag wieder und bescherten mehr als 100 Gästen einen unterhaltsamen Abend mit viel ostwestfälischem Lokalkolorit.

39 Trainer, viel Tempo, keine Titel

»Viel Tempo, keine Titel. Ich hatte 39 Trainer und mit allen hatte ich Krieg«, bilanziert Ansgar Brinkmann seine 20-jährige Karriere etwas überspitzt. Auch wenn die Trainer an ihm verzweifelten – die Fans liebten ihn, egal welches Trikot er auch überstreifte. Beim SC Verl schaffte es Brinkmann sogar in die »Hall of Fame«, obwohl er nur ganze fünf Spiele für den Sportclub absolvierte und nach einem Streit mit dem damaligen Trainer Dieter Brei seinen Abgang provozierte.

Im Gespräch mit seinem früheren Mannschaftskollegen Dirk Konerding erinnerte sich der »weiße Brasilianer« vor allem an die kurze, aber wilde Zweitligazeit beim FC Gütersloh. »Das war eine richtig geile Truppe. Nur Bekloppte, aber es passte einfach zusammen und jeder hat sich für den anderen eingesetzt«, so Dirk Konerding.

Wenn die Steuerfahndung (nicht) klingelt...

Bei Trainingsspielchen habe man in Gütersloh übrigens stets zugesehen, »Koni« in die eigene Mannschaft zu wählen: »Dann hatte man wenigstens die Chance, aus der Nummer ohne größere Blessuren wieder rauszukommen«, resümiert Ansgar Brinkmann. Unvergessen der Tag, an dem die Steuerfahndung in der FCG-Geschäftsstelle und bei sämtlichen Spielern zu Hause anrückte. Außer bei Ansgar Brinkmann: »Das war der Vorteil daran, dass ich zu der Zeit im Auto wohnte. Bei mir konnten sie nicht klingeln«, sagt Brinkmann grinsend. Man ahnt, was Werder-Legende Ailton meint, wenn er in einer Videosequenz radebrecht, der Ansgar sei »poco loco« – ein bisschen verrückt.

Zum zweiten Teil des Abends stieß dann der Coach des Delbrücker SC, Detlev Dammeier, dazu. Ob er nicht Lust hätte, in Delbrück Co-Trainer zu werden, wurde Ansgar Brinkmann gefragt: »Nee, der Dammi soll jetzt den Rest seines Lebens seine Ruhe vor mir haben«, meint Brinkmann.

Jürgen Klopp liebt das »Dschungelcamp«

Viele ehemalige Mannschaftskollegen machen Karriere als Trainer: David Wagner auf Schalke, Roger Schmidt in Paderborn, Leverkusen und zuletzt China, und natürlich Brinkmanns Zimmerkollege aus Mainzer Zeiten, Jürgen Klopp. »Kloppo lieferte eine der wenigen positiven Rückmeldungen, als 2018 bekannt wurde, dass ich ins Dschungelcamp gehe. Hunderte Leute haben mich gewarnt, ich solle an mein Image denken. Was für ein Image, hab ich zurückgefragt. Kloppo schrieb nur: ›Weltklasse, ich gucke jede Folge‹«, so Ansgar Brinkmann.

Mit dem Fußball im Küchenstudio

In Gütersloh hat er übrigens einst betrunken das Schaufenster eines Möbelhauses zerdeppert, nachdem er zuvor über die Motorhauben einiger Taxen spaziert war. Das blieb im Küchenstudio Beckhoff aus, obwohl sich Brinkmann mit dem Sohn des Geschäftsführers, Phil Schnathmann, ein zum Glück scherbenfreies Duell mit dem Lederball lieferte. Das »Enfant Terrible«, über das derzeit sogar eine Doku fürs Kino gedreht wird, blieb ganz brav. Das Taxi spielte Detlev Dammeier, der den Kultkicker später nach Bielefeld chauffierte. Ganz ohne dass Brinkmann zuvor über die Motorhaube des Autos gelaufen wäre.