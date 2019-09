Von Jürgen Spies

»Wir platzen am Laumeskamp in allen Belangen aus allen Nähten«, stellen DSC-Vorsitzender Elmar Westermeyer und 2. Vorsitzender Philipp Fecke fest. Das betrifft die begrenzten Umkleidekapazitäten ebenso wie die enorm hohe Belegungsfrequenz der Plätze (Rasenplatz im Stadion, nebenan der völlig überlastete Kunstrasenplatz, dann noch der Trainingsplatz ohne Infrastruktur an der Danziger Straße). »Wir sind deshalb dabei, im Stadion jede bislang freie Ecke zu nutzen, um hinter den Toren des Hauptplatzes weitere Spielfelder zu schaffen«, berichtet Westermeyer.

Als Bürgermeister Werner Peitz davon erfuhr, gab er den Verantwortlichen des DSC den Tipp, über die Leader-Region Lippe-Möhnesee einen Förderantrag für den Bau eines Kleinspielfeldes (Maße: 18 mal 36 Meter) zu stellen.

Förderprogramm der EU

Leader ist ein Förderprogramm der EU zur Entwicklung ländlicher Räume. Der Leader-Region Lippe-Möhnesee gehören die Kommunen Bad Sassendorf, Delbrück, Lippetal, Lippstadt, Möhnesee, Soest und Wadersloh an. Bis zum Jahr 2020 stehen insgesamt 2,7 Millionen Euro für die Unterstützung von Projekten in dieser Region zur Verfügung.

Die Leader-Regionalmanagerinnen Dr. Christina Steinbicker und Nina Krah übergaben der DSC-Spitze am Montag im Stadion einen Förderbescheid über eine Summe in Höhe von 52.000 Euro. Damit sind 65 Prozent der Gesamtkosten für den Bau des Kleinspielfeldes an der Stadion-Nordseite gedeckt. »Projektträger können maximal 65 Prozent Förderung bekommen. Das ist hier beim Delbrücker SC der Fall«, sagte Dr. Christina Steinbicker.

Der DSC hatte die Leader-Verantwortlichen unlängst bei einer Präsentation des Vereins und des seit Jahren schon gut funktionierenden Integrationsprojektes, das über das Kreisgebiet hinaus strahlt, überzeugt.

Kunstrasen mit Korkgranulat

Der Bau des Kleinspielfeldes kostet insgesamt etwa 79.000 Euro. Nach Angaben von Philipp Fecke will der DSC den Differenzbetrag in Höhe von 27.000 Euro durch Eigenleistung und Spenden aufbringen. Das Kleinspielfeld werden demnächst auch die St.-Marien-Grundschule und der Kindergarten Leipziger Straße/Kita Abenteuerland nutzen. Das Spielfeld bekommt einen Kunstrasen mit Korkgranulat als sogenanntes Infillmaterial. »Das war Voraussetzung für die Förderung«, sagte Dr. Steinbicker. Hintergrund: Das über Jahrzehnte hinweg übliche Kunststoffgranulat soll nach und nach von den Plätzen verschwinden.