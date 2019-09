Edith Schnittker, Benedikta Brüggemeier und Annette Mersch sind drei der aktuell 19 Sprachpaten in Delbrück. Spiele wie Memory und andere Klassiker helfen den betreuten Kindern, die deutsche Sprache abseits des Unterrichts zu erlernen. »Viele Kinder kommen gern zu uns, weil bei ihnen zu Hause gar nicht gespielt wird «, hat Benedikta Brüggemeier erfahren. Foto: Jürgen Spies

Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Zu erleben, zu hören und zu sehen, dass die Förderung der betreuten Kinder spürbar positive Auswirkungen hat, ist für die Sprachpaten in Delbrück die schönste Motivation, sich in diesem Ehrenamt zu engagieren. Schon seit 2007 gibt es an der Johannes-Grundschule (Offene Ganztagsschule/OGS) die besondere Form der Sprachförderung. »Wir könnten weitere Sprachpaten gut gebrauchen«, sagt Benedikta Brüggemeier.