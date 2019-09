Von Jürgen Spies

Die beiden Geschäftsführer des Traditionsunternehmens Thielemeyer in Delbrück-Westenholz sehen im Marktsegment der Badmöbel auch für ihr Familienunternehmen gute Absatzchancen. Bislang zählten Badmöbel nicht zur Produktpalette des 1922 gegründeten Betriebes, der im Bereich vollmassiver Schlafzimmer nach eigenen Angaben zu den Marktführern in Deutschland zählt. Anlässlich der laufenden Hausmesse zur Messe »Möbelmeile« präsentiert Thielemeyer jetzt erstmals eine Badmöbel-Kollektion. »Das ist für uns schon ein Meilenstein in der Firmengeschichte«, verdeutlicht Ulf Thielemeyer.

Badmöbel, die bis vor kurzem noch fast ausschließlich über den Bad-Fachhandel verkauft wurden, sind immer häufiger im klassischen Möbeleinzelhandel, in großen Einrichtungshäusern, zu sehen. Bernd Thielemeyer: »Wir sind davon überzeugt, dass Badmöbel aus Massivholz ebenfalls gut zu unserer Produktionsphilosophie passen und dass wir durch die Verwendung natürlicher Materialien, durch erstklassige Verarbeitung und Funktionalität Gestaltungsmöglichkeiten schaffen können, um ein Standard-Badezimmer in eine Wohlfühloase zu verwandeln.«

In der einjährigen Entwicklungsphase dieses jüngsten Standbeines hat sich Thielemeyer eingehend mit den speziellen Anforderungen an Badmöbel befasst – ein Stichwort dazu: Luftfeuchtigkeit in Badezimmern. »Wir haben außerdem Gespräche mit Klempnern geführt, haben rückenfreie Montagen ermöglicht, wir haben ein technisches Untersuchungsinstitut zur Rate gezogen und anderes mehr«, gibt Bernd Thielemeyer Einblick. Das Unternehmen verwendet Wildeiche und Struktur­esche, verleimt und versiegelt die Badmöbel so, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann.

Wunschmaße, Sonderanfertigungen und Systemvielfalt, die eh eine Stärke der Westenholzer sind, gibt es auch im neuen Bereich Badmöbel. Typisch Thielemeyer: Stimmige Details, pfiffige Stauraum-Möglichkeiten für allerlei Bad-Utensilien, Schubfächer-Kreationen (samt Gebrauchsmusterschutz), Schränke, dazu dezent beleuchtete Spiegel, Lösungen von Wand zu Wand und anderes mehr zeigen, dass die Badmöbel-Kollektion alles andere als ein Schnellschuss ist. Waschtische aus Keramik oder Corian (Acrylstein) können auf Wunsch geliefert werden. Die Resonanz des Fachpublikums auf die neue Produktschiene ist nach Angaben von Ulf Thielemeyer »super. Gelobt wird insbesondere die Eigenständigkeit.«

Neuigkeiten präsentiert Thielemeyer auch in seiner eigentlichen Domäne, den Schlafzimmern. Premieren gab es für zwei neue Massivholzzimmer und für zwei neue Schlafzimmer im Materialmix (Massivholz mit Lack). Alle Lackteile werden bei Thielemeier eigenproduziert.

Trendig sind unter anderem die Verwendung von Betonabsetzungen. Stark nachgefragt werden Schlafzimmer in Wildeiche massiv. Jede Schranktür sieht anders aus und dennoch ergibt sich ein harmonisch-stimmiges Gesamtbild. Für Kunden, die es optisch noch lebendiger mögen, sind Oberflächen gedacht, die in der Produktion unter dem Einsatz gewaltigen Drucks von 600 Tonnen entstehen. In Verbindung mit Licht und Lichteinfall ergeben sich entsprechende Effekte.

Nichts für den kleinen Geldbeutel ist übrigens ein Thielemeyer-Modell, das auf der weltweit größten Möbelmesse in Mailand (Salone Internazionale del Mobile di Milano) ein Hingucker war: Edelstes Nussbaumholz, Kopfteile aus feinst vernähtem Leder und vielen anderen sogenannten Gimmicks. »Ein Highend-Modell für den Export. Asiaten waren davon jedenfalls begeistert«, stellt Ulf Thielemeyer fest.