Unternehmertag in der Stadthalle (von links): Bürgermeister Werner Peitz, Hans Beckhoff sowie der Sprecher der DUG, Werner Borgmeier. Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/al). Mit Hans Beckhoff konnte die Delbrücker Unternehmergruppe (DUG) einen namhafte Referenten beim 31. Delbrücker Unternehmertag begrüßen. Der Verler ist Geschäftsführer, Gesellschafter und Gründer von Beckhoff Automation. Gut 275 Besucher konnte DUG-Sprecher Werner Borgmeier in der Stadthalle begrüßen.

»Noch läuft die Wirtschaft, doch es mehren sich die Anzeichen einer Eintrübung. Den Betrieben bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Veränderung ist für viele Unternehmen das gefühlte Wort des Jahres«, betonte Borgmeier angesichts von Fachkräftemangel, Handelskriegen und dem drohenden Brexit. Gleichzeitig machte er deutlich, dass der Mittelstand das überwiegende Teil der Ausbildungsplätze und ein Großteil der Steuereinnahmen des Staates werden durch den Mittelstand erwirtschaftet. »Trägt das Unternehmen den Namen der Inhaberfamilie, ist dies ein Versprechen, aber auch eine Verpflichtung«, unterstrich Borgmeier, der bei den Familienunternehmen nicht das schnell Wachstum, sondern langfristige Strategien im Vordergrund sieht. Nach seinen Worten sind Familienunternehmen der Anker für Mitarbeiter, Kunden und die Gesellschaft. »Auch in Delbrück sehe ich viele Veränderungen«, sagte Werner Borgmeier mit Blick auf den Glasfaserausbau, die Innenstadtumgestaltung, das neue Rathaus, die Ausweisung von Baugebieten und die Trinkwasserversorgung. »In Delbrück funktioniert die Demokratie«, stellte er fest.

»Der Erfolg eines Unternehmens ist von vielen Personen abhängig. In besonderer Weise jedoch von denjenigen, die Trends erkennen, Geschäftsprozesse optimieren und an neuen Ideen ausrichten, von den Unternehmern«, stellte auch Bürgermeister Werner Peitz in seinem Grußwort fest. Die Stadt Delbrück sieht er angesichts von 22,43 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen und drei Haushaltsjahren mit positivem Ergebnis gut aufgestellt. Nicht zuletzt die Gewerbesteuerzahler hätten zu dem guten Ergebnis beigetragen. Als dramatisch bezeichnete Peitz die Erhöhung der Kreisumlage. Für Delbrück würde diese um 2,4 Millionen Euro auf dann 25,2 Millionen Euro steigen. »Wir kehren alle Ecken aus und schauen, wo gesparrt werden kann. Der finanzielle Mehraufwand über vier Jahre gerechnet ist höher als der Delbrücker Rathausneubau«, betonte der Bürgermeister. Mitte 2020 rechnet Werner Peitz mit dem Baubeginn für den Glasfaserausbau im Außenbereich.

In seinem Vortrag unterstrich Hans Beckhoff die Bedeutung von Automatisierung für mehr Produktivität und somit mehr Wohlstand. Das Familienunternehmen aus Verl sieht sich als einer der Marktführer im Bereich Automatisierung an und investiert jedes Jahr rund 70 Millionen Euro in Forschung.