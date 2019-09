Der Jeep Grand Cherokee in einer Werkstatthalle in Delbrück brannte völlig aus. Ein Notarzt untersuchte zwei Mitarbeider der Autowerkstatt, die Rauchgase eingeatmet hatten. Ein 32-Jähriger wurde daraufhin ins Salzkottener Krankenhaus gebracht Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/al). Im Anschluss an Schweißarbeiten ist am Freitag in Delbrück ein Jeep Grand Cherokee aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das SUV befand sich zu Reparaturarbeiten in einer Autowerkstatt im Habichtsweg.