Von Axel Langer

Deutlich mehr als 400 Gäste konnte er begrüßen. Moderator Manfred Simon unterstrich, dass der Donnerstagabend künftig den Landwirten gehöre und die Infoveranstaltung auch ins offizielle Programm des größten Delbrücker Volksfestes aufgenommen worden sei.

»Sogenannte Tierschützer steigen in Ställe ein und schalten Lüftungen aus, Wölfe vermehren sich, regionale Konzepte sind in aller Munde, aber nur wenige setzen sie um, nicht bewiesene Gerüchte über Landwirte werden in Umlauf gebracht«, umschrieb Josef Sander eine Vielzahl an Problemen, vor die die Landwirtschaft gestellt ist. Auch Bürgermeister Werner Peitz unterstrich in seinem Grußwort, dass es rund um die Landwirtschaft viele problematische Themen gebe, über die man sprechen müsse. »Dieser Abend zeigt den Zusammenhalt in der Landwirtschaft«, meinte Peitz. Der Bürgermeister unterstrich das Wachstum des Delbrücker Landes: »Die Prognosen sehen für das Jahr 2040 eine Einwohnerzahl von rund 35.000 Einwohner vor.«

Der Vorsitzende des landwirtschaftlichen Kreisverbandes, Hubertus Beringmeier, machte die schwierige Situation der Landwirtschaft deutlich: »Hinter uns liegen zwei Dürrejahre. Die Getreideernte im Delbrücker Land war in Ordnung, aber die Maisernte war sehr, sehr schlecht. Schwierig ist aktuell die Rindermast und die Milchviehhaltung, während die Schweinemast in Ordnung ist«, so Beringmeier. Er forderte für die Betriebe langfristige Perspektiven zu entwickeln und nicht in Hektik zu verfallen.

Gegen eine einfache Schuldzuweisung an die Landwirtschaft wandte sich Bauernpräsident und Bundestagsabgeordneter Johannes Röring. »Das Bundesumweltministerium, Wasserwerke und Umweltverbände sehen Landwirtschaft als Ursache. Das ist aber zu kurz gegriffen«, so Röring mit Blick auf die Nitratbelastung des Grundwassers. »Da wo für uns eine unzweifelhafte Notwendigkeit gibt, für die Landwirtschaft Verantwortung zu übernehmen, sind wir natürlich auch dazu bereit und werden Änderungen mittragen«, begrüßte Röring die Ertüchtigung der Grundwassermessstellen auf Landesebene. Er forderte einen Gesellschaftsvertrag, der klare Rahmenbedingungen für das Aussehen der zukünftigen Landwirtschaft schafft. »Dann muss aber auch geklärt werden, wer diese Strategie bezahlt«, so Röring und weiter: »Auch der Humusaufbau lagert genauso wie der Maisanbau und eine klimaneutrale Nutzung Kohlendioxid ein.«