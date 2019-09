Delbrück (WB/al). Für Partymusik zum Mitsingen und ausgelassene Stimmung sorgte Lorenz Büffel am Freitagabend als Stargast der großen Mallorca-Party im Katharinenmarktfestzelt in Delbrück.

Nachdem ein DJ vorweg schon ordentlich angeheizt hatte, legte der gebürtige Österreicher mächtig nach und ließ das Zelt mit Ballermann-Hits Kopf stehen. Weit mehr als 1000 Besucher gingen bei Krachern wie »Johnny Däpp« steil und verwandelten das Zelt in einen Stimmungstempel.

Büffel (bürgerlich Stefan Scheichel) betrat mit einer Kiste Freibier die Bühne und verteilte munter an die Partybesucher, die ganz vorne an der bis weit in die Menge gebauten Bühne für beste Laune sorgten. Kaum eine Sekunde stand Lorenz Büffel bein seinem Auftritt still und stürmte über die Bretter. Nach gut einer Stunde und der einen oder anderen Zugabe übernahm dann wieder ein DJ das Feierkommando.

In Delbrück wird noch bis Montagabend der Katharinenmarkt gefeiert. Insgesamt werden etwa 300.000 Besucher auf dem vielseitigen Volksfest erwartet.