Anna Jung (links) und Katharina Erlitz (Blumen Viertmann) sind diesmal mit ihrem beliebten Floristik-Stand auf den Rathaus-Treppen an der Marktstraße zu finden. Foto: Jörn Hannemann

Delbrück (WB/mobl). Zum 31. Mal bereichert der Bauernmarkt an der Markt- und an der Schulstraße den Katharinenmarkt in Delbrück . Viele alt bekannte, aber auch etliche neue Gesichter sieht man hinter den Ständen. Neu ist auch das Orga-Team: Verena Altenberend und Ralf Fischer ziehen hinter den Kulissen die Strippen.