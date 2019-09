Delbrück (WB/mobl). Bei einem Unfall in Westenholz sind am Samstag gegen 12 Uhr drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 82-Jährige hatte an der Kreuzung Lippstädter Straße/Suternstraße zwar zunächst ordnungsgemäß am Stoppschild gehalten, dann beim Wiederanfahren allerdings ein anderes Auto übersehen.