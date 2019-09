Unter dem Titel »Mein Rückblick in Bildern – 26 Jahre als Hausarzt in Delbrück« zeigt Heinz-Peter Jost mehr als 30 Fotografien im Rathaus an der Marktstraße. Zu Anfang Oktober übergibt er seine Praxis an einen Nachfolger. Foto: Jörn Hannemann

Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Stethoskop, Blutdruckmessgerät, Spritzen – und ein Fotoapparat. Wenn Heinz-Peter Jost Hausbesuche bei seinen Patienten macht, ist die Kamera stets griffbereit. Einblicke in sein Leben als Hausarzt zeigt Jost jetzt in einer Ausstellung im Rathaus an der Marktstraße.

»Einmal im Jahr verwandelt sich unser Rathaus ins Louvre«, schmunzelte Bürgermeister Werner Peitz zur Ausstellungseröffnung am Katharinenmarkt-Samstag. Allerdings fungiert das Gebäude an der Marktstraße in diesem Jahr zum letzten Mal während des Katharinenmarktes als Rathaus – im kommenden Sommer zieht hier bekanntlich die Gesamtschule ein.

Fotos entstanden bei Hausbesuchen und in der Praxis

Bis Mitte Oktober aber stehen im ersten Stock nun die Fotos von Heinz-Peter Jost im Mittelpunkt. Dass ihm Alltagsportraits besonders gut liegen, hat der Mediziner bereits im vorigen Jahr unter Beweis gestellt, als sein Buch »Delbrücker Lebensläufe« erschien. Die neue Ausstellung ist eine Art fotografische Fortsetzung des Buches. Die Fotos sind bei Hausbesuchen, aber auch in seiner Praxis entstanden. »Mit diesen Bildern ist ein Stück Stadtgeschichte verbunden«, sagte Bürgermeister Werner Peitz.

Heinz-Peter Jost ist es gelungen, die Menschen in den Vordergrund zu rücken und dabei das Besondere im Alltäglichen zu zeigen. »Hier hat kein Halbgott in Weiß zur Kamera gegriffen, sondern ein Mensch«, hob Werner Peitz hervor, dass die Fotos, die so entstanden, ein besonderes Vertrauen in den Fotografen voraussetzen. Eine Patientin hat Jost inmitten ihrer selbst genähten Puppen fotografiert, einen anderen mit seiner Modelleisenbahn.

»Auch der Tod gehört zum Leben dazu«

Auch bei Besuchen im Clemens-August-von Galen-Haus hatte der Mediziner oft seine Kamera mit im Gepäck. »Ich habe immer gerne Hausbesuche gemacht und dabei entstand die Idee, die Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zu fotografieren«, sagt Heinz-Peter Jost. Das Vertrauen in den Arzt und Fotografen war so groß, dass er sogar einen Verstorbenen in dessen Sterbebett fotografieren durfte – der Mann ist mit gefalteten Händen zu sehen, an der Wand hängt ein BVB-Poster. Auch dieses Bild zeigt Heinz-Peter Jost in seiner Ausstellung im Rathaus – mit ausdrücklicher Genehmigung der Familie des Verstorbenen. »Ich habe oft auch Sterbebegleitung gemacht. Vor dem Tod sollte niemand die Augen verschließen, er gehört zum Leben dazu«, meint Jost.

Nachfolger übernimmt Praxis an der Oststraße

Der Hausarzt verabschiedet sich mit der Ausstellung im Rathaus auch aus seinem Berufsleben: In der kommenden Woche wird Heinz-Peter Jost nach 26 Jahren in Delbrück seine Praxis an seinen Nachfolger übergeben – mit einem lachenden und einem weinenden Auge. »Ich hatte immer ein sehr persönliches Verhältnis zu meinen Patienten«, beschreibt er, was auch seine Fotos widerspiegeln. »Einer hat mir sogar mal gesagt, ich gehöre ja schon zur Familie und hätte eine Art Vaterfunktion. Das fand ich sehr ergreifend.«

Die Ausstellung »Mein Rückblick in Bildern – 26 Jahre als Hausarzt in Delbrück« ist noch bis Mitte Oktober im Rathaus Marktstraße zu sehen.