Von Meike Oblau

»Ich war vor meiner Premiere doch ein wenig nervös, habe nicht ganz so gut geschlafen und wollte dann frühmorgens lieber nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist«, lächelt Fischer, der zum ersten Mal beim Bauernmarkt im Rahmen des Katharinenmarktes zusammen mit Verena Altenberend im Hintergrund die Fäden zieht.

Facebook lockt neue Beschicker an

Sie haben maßstabsgetreue Standpläne entworfen, via Facebook neue Händler nach Delbrück gelockt und seit Donnerstagabend den Aufbau begleitet. Eigens dafür hatte sich Ralf Fischer, den viele Delbrücker vor allem in Feuerwehrkluft kennen, Arbeitshose und -jacke in Neongelb gekauft. »Ich sah aus wie jemand vom ADAC«, amüsiert sich Fischer – mit diesem Outfit hat er aber prompt ein neues Markenzeichen erschaffen. »Mann in Gelb« haben ihn die Marktbeschicker getauft. Als er zur feierlichen Eröffnung am Samstag dann im feinen Zwirn und mit Krawatte auftaucht, erkennt ihn manch ein Händler erst auf den zweiten Blick.

Foto: Jörn Hannemann

91 Stände sind für den zweitägigen Bauernmarkt aufgebaut worden. Das neue Orga-Team musste einigen Interessenten sogar absagen. »Es gab eine Warteliste«, schildert Verena Altenberend. Mancher Händler bekam einen neuen Standplatz zugewiesen, um sowohl Beschickern als auch Besuchern Abwechslung zu bieten.

Und auch neue Händler sind dabei. Nach der offiziellen Eröffnung haben Ralf Fischer und Verena Altenberend kurz selbst Zeit, über den fertig aufgebauten Markt zu bummeln. »Die Fladenbäckerei Matuschak aus der Nähe von Hamburg hat sich zum Beispiel auf einen Facebookbeitrag hin beworben«, schildert Fischer.

Alpakas in der Besuchergunst ganz weit vorne

Erstmals ist auch die Familie Johanngieseker aus Steinhorst mit ihren Alpakas dabei, ebenso wie der Paderborner Bildhauer An­dreas Hillebrand, der live an seinem Stand das Delbrücker Stadtwappen aus Holz kreiert. »Da werde ich wohl fünf, sechs Tage für brauchen«, schätzt er und hofft, anschließend einen Käufer zu finden.

Besonders froh sind die beiden Organisatoren, dass es gelungen ist, wieder ein Bauernmarkt-Café anzubieten. Das war über viele Jahre von Mitgliedern der Kirchengemeinden aus Boke, Bentfeld und Anreppen ehrenamtlich bewirtschaftet worden, die aber im Vorjahr ihren Rückzug verkündeten. Trotzdem gibt es weiterhin Torten, Blechkuchen und Waffeln, jetzt allerdings von kommerziellen Anbietern, was aber auf Geschmack und Atmosphäre keinen Einfluss hat. »Für das Pagodenzelt haben wir extra gepolsterte Stühle aus dem Feuerwehrgerätehaus besorgt, damit auch Ältere bequem sitzen können«, sagt Ralf Fischer.

Falls doch jemand Grund für Beschwerden hat, dann hat Bürgermeister Werner Peitz augenzwinkernd so seine Vorstellungen, wie das ablaufen sollte: »Wer was zu nörgeln hat, wendet sich an Ralf Fischer und Verena Altenberend. Wenn’s um Lob geht, holt mich gerne dazu...«