Delbrück (WB/mobl). Nach dem Katharinenmarkt in Delbrück hat die Polizei Bilanz gezogen. Sie berichtet von einem großen Wurst-Diebstahl, Sachbeschädigungen an Autos, Taschendiebstählen und vier Anzeigen wegen Körperverletzung.

Hungrige Einbrecher haben nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Samstag zentnerweise Wurstwaren gestohlen: An der Schulstraße hatte ein Marktstandbetreiber seinen Lager-Anhänger abgestellt. Aus dem Anhänger wurden etwa 130 Kilo Frühstücksspeck und 45 Kilo Mettwurst entwendet.

In der Nacht zu Sonntag fielen zudem kurz nach Mitternacht an der Schlaunstraße Sachbeschädigungen an mehrere geparkten Autos auf. An einigen Autos waren die Außenspiegel abgebrochen worden. An einem Wagen war eine Scheibe eingeschlagen.

In diesen beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Zeugen können sich unter Telefon 05251/3060 bei der Polizei melden.

Am Samstagabend wurde einer Jugendlichen (17) an der Langen Straße der Rucksack gestohlen. Ein 17-jähriger Zeuge schnappte sich die Tatverdächtige samt Rucksack und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei brachte die Zwölfjährige nach Hause. Das Diebstahlsopfer bekam den Rucksack mit komplettem Inhalt zurück.

Glas auf den Kopf geschlagen

Auf der Marktstraße wurde einer Frau (59) am Sonntagnachmittag das Portmonee aus der Handtasche entwendet.

Bei vier Körperverletzungsdelikten auf dem Festgelände wurden drei Personen leicht verletzt. Gleich am Freitagabend fasste die Polizei einen Randalierer, der sich mit anderen prügeln wollte. Der 22-Jährige leistete Widerstand und kam ins Polizeigewahrsam nach Paderborn. Ein 31-jähriger Mann erlitt am frühen Sonntagmorgen eine Schnittverletzung, als ihm ein Glas auf den Kopf geschlagen wurde. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen bezüglich des Täters laufen.