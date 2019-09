Das Rasenmäherrennen führt die Teams 30 Minuten lang über Stock und Stein und zählt zu den spektakulären Höhepunkten des Vieh- und Krammarktes. Die Mischung aus Volksfest und Motorsport kommt bei den tausenden Besuchern gut an. Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/al). Zu einem Volksfest für die ganze Familien hat sich der Vieh- und Krammarkt in Ostenland entwickelt. Am Sonntag, 29. September, wird der Markt um 11 Uhr mit dem Festbieranstich eröffnet.

Das beheizte Bayernzelt steht auf dem Dorfplatz. Marktmeister Michael Wigge und der Vorsitzende der Marktgemeinschaft, Thomas Wigge haben den Vieh- und Krammarkt mit unzähligen ehrenamtlichen Helfern organisiert.

»Der im vergangenen Jahr geänderte Aufbau und der neue Standort des Festzeltes auf dem Dorfplatz haben sich bewährt und wir werden dieses Konzept so beibehalten«, betont Michael Wigge.

Oldtimerausfahrt mit bis zu 100 Startern

Nach dem Festbieranstich startet um 11.30 Uhr die Oldtimer-Ausfahrt. Manfred Klemme und Helmut Quante hoffen als Organisatoren der Ausfahrt durch den Kreis Paderborn auf eine Rekordbeteiligung. »Wir haben 100 Plätze in unserem Starterfeld. Die Fahrzeuge stammen aus dem Jahr 1998 oder älter«, so Manfred Klemme. Startpunkt ist der Parkplatz seitlich am Sport- und Kulturzentrum zur Beethovenstraße hin. Ab 12 Uhr legt ein DJ im Festzelt auf.

Bewährt hat sich in den letzten beiden Jahren die neue »Arena» für das Rasenmäherrennen. Hierbei gilt es möglichst viele Runden in 30 Minuten Renndauer zu absolvieren. Um 15 Uhr starten die frisierten Rennrasenmäher auf Obermeiers Wiese an der Osterloher Straße zu ihrer Rundenjagd.

Kinderflohmarkt und Streichelzoo

Fester Bestandteile des Vieh- und Krammarktes sind der Kinderflohmarkt auf dem Schulhof und der Streichelzoo. Außerdem warten Kinderschminken und Luftballonmodellieren auf Kinder.

Für eine guten Zweck vor Ort backen rund 50 Ostenländer Frauen Püfferken und bieten die Leckereien auf dem Vieh- und Krammarkt an. Natürlich dürfen rund 50 Marktstände auf der Osterloher Straße nicht fehlen. Neben gastronomischen Angeboten gibt es hier Hausmacher Wurstwaren, Wein, Zelte, Strandkörbe, Naturholzprodukte, Mützen, antiker Trödel, Schmuck, Schals, Strandkörbe, Markisen oder Fliegenschutzgitter. Im Bereich des Dorfplatzes eröffnet ein weiteres Straßencafé. Außerdem gehört das Doppelkopf-Turnier im Saal Beiwinkel ab 17 Uhr zum Programm (Anmeldung bei Iris Hoffmann 0175/3601170).

Großparkplätze werden eingerichtet

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass in diesem Jahr entlang der Mozartstraße, des Siekbusch und der Beethovenstraße während des Vieh- und Krammarktes ein absolutes Haltverbot eingerichtet wird, dass auch entsprechend überwacht werden wird. Aus Richtung Lippling stehen an der Osterloher Straße Großparkplätze zur Verfügung.