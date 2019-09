Von Meike Oblau

Delbrück (WB). In Delbrück endet eine Ära: Allgemeinmediziner Dr. Heinz-Peter Jost ist an diesem Freitag, 27. September, nach 26 Jahren letztmals in der Praxis an der Oststraße für seine Patienten da. Die gute Nachricht: Jost hat einen Nachfolger gefunden. Nach einigen Umstellungen im Computersystem wird Viktor Herdt die Praxis vom 7. Oktober an weiterführen.

Es kommt nicht von ungefähr, dass Bürgermeister Werner Peitz über Heinz-Peter Jost sagt, er habe in Delbrück schon eine eigene Inventarnummer. 1993 ließ sich der gebürtige Potsdamer in der Stadt am schiefen Kirchturm nieder. An diesem Freitag ist Schluss – aber irgendwie auch nicht so ganz: »Ich übergebe zwar meine Praxis, aber ich werde weiter als Arzt arbeiten«, sagt Heinz-Peter Jost. Vier Tage pro Woche wird er künftig im benachbarten Rietberg-Mastholte in der Praxis von Dr. Thomas Titgemeyer mithelfen.

Erste Praxis über Fahrrad Strunz

Nachdem er nach der Trennung seiner Eltern mit seiner Mutter 1960 aus der DDR nach Baden-Württemberg übersiedelte, lernte Heinz-Peter Jost nach dem Realschulabschluss zunächst den Beruf des Großhandelskaufmanns, wandte sich dann mit einer Ausbildung zum Krankengymnasten aber der Medizinbranche zu. In Berlin holt er das Abitur nach und studierte in der Hauptstadt Medizin. Sein erstes Geld verdiente er im Herz- und Rheumazentrum in Bad Waldliesborn, anschließend arbeitete Jost in einem Krankenhaus in Olsberg im Sauerland. Durch Vermittlung der Kassenärztlichen Vereinigung verschlug es ihn 1993 nach Delbrück, wo er seine eigene Praxis eröffnete. »Damals noch über Fahrrad Strunz, die Patienten musste 17 Stufen überwinden und es gab keinen Aufzug – solche Räume würde heute wohl kein Arzt mehr beziehen«, schmunzelt Jost.

Arzthelferinnen sind weiter für die Patienten da

Im Jahr 2000 bezog er Praxisräume im Neubau an der Oststraße 24 über der Sonnen-Apotheke – diesmal mit Fahrstuhl. Diese Räume wird er nun an Viktor Herdt übergeben, der sie am 7. Oktober wiedereröffnet. Mit dem altbekannten Praxisteam übrigens, Josts Arzthelferinnen Yvonne Schulz, Brigitte David und Kordula Weiß werden auch für seinen Nachfolger arbeiten.

Viktor Herdt lebt mit Frau und Kind im benachbarten Sande und hat vor zwei Jahren bereits für drei Monate in der Praxis hospitiert. Er ist 40 Jahre alt und mit sechs Geschwistern in der Pfalz aufgewachsen. Nach dem Abitur und dem Zivildienst als Rettungssanitäter studierte er Medizin in Bonn und arbeitete anschließend in einer Klinik im Westerwald mit den Schwerpunkten Kardiologie, Diabetologie und Neurologie. 2014 bis 2017 absolvierte er seine Facharztausbildung (Allgemeinmedizin und Innere Medizin) und arbeitet seitdem in einer Arztpraxis in Rietberg.

Vorfreude auf Urlaube im Wohnmobil

Nun übernimmt Viktor Herdt also den »Staffelstab« von Heinz-Peter Jost – und der freut sich darauf, neben seinen Einsätzen in der Praxis von Thomas Titgemeyer bald mehr Zeit für seine Hobbies zu haben, zu denen bekanntlich besonders das Fotografieren zählt : »Daher werde ich als Gasthörer auch Kurse für Gestaltung und Fotografie an der Fachhochschule belegen, aber auch Philosophie interessiert mich«, sagt der 66-Jährige. Delbrück bleibt er verbunden, er wird seinen Wohnsitz hier beibehalten. Außerdem freut er sich auf Touren mit seinem Wohnmobil quer durch Europa.