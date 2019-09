Als wäre der 246 Kilometer lange Nonstop-Ultralauf auf historischer Strecke von Athen nach Sparta (diese Zeitung berichtete) nicht schon emotional genug gewesen, setzte er im Ziel noch einen drauf, kniete nieder und machte seiner Freundin Elke unter dem begeisterten Applaus der Zuschauer einen Heiratsantrag. »,Dieser Lauf war in jeder Hinsicht eine extreme Herausforderung«, ließ er die Strapaze schon kurz danach Revue passieren; mit schmerzenden Beinen. »Ich kann kaum gehen. Aber der Schmerz wird gehen, und der Stolz wird bleiben. Diese extreme Erfahrung werde ich nie vergessen.«

Start im abgasreichen Athener Berufsverkehr, vorbei an unangenehm riechenden Mülltonnen, Wärme, eine »brutale« Luftfeuchtigkeit. »Am Freitag zwischen 11 Uhr und 17 Uhr ging kein Windhauch. 32 Grad. Die Straße spiegelte die Hitze. Alle Läufer mussten dem Tribut zollen«, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportverbandes Delbrück. Und bedankte sich bei seinen Supportern, Freundin Elke und Kumpel Yilmaz. »Sie haben einen fantastischen Job gemacht. Wenn ich kam, standen sie schon bereit. Die Stopps waren so gut organisiert wie in der Formel 1.« Tiefs, etwa Magenprobleme, setzten dem erfahrenen Läufer nur kurzzeitig zu. »Die kommen bei so einem Lauf und gehen wieder.«

Von hupenden Autos begrüßt

Unzählige What’sApp-Mitteilungen mitfiebernder Freunde und Kollegen aus der Heimat, am Ende mehr als 1250, motivierten ihn. »Ständig vibrierte die Uhr, sogar in der Nacht. Das hat mir ein tolles Gefühl und Kraft gegeben.« Der gefährliche Sangas-Pass war für den Flachlandtiroler eine echte Herausforderung, da war nur Gehen möglich. Die Anstiege haben richtig Kraft gekostet.«

In Sparta wurden Frank Ewen und sein amerikanischer Kollege Rolfe, der augeschlossen hatte, von hupenden Autos begrüßt. »Wir haben uns gefühlt wie Superhelden.«

Diesen Lauf gefinisht zu haben, sei »ein unbeschreibliches Gefüh«, bekennt Ewen und fasste die Strapaze in etwas anderen Zahlen zusammen. »246 Kilometer Asphalt, 16.000 Kalorien und fünf Meter Haut verbrannt.« Von 400 Startern aus 53 Nationen erreichten nur 197 das Ziel in Sparta.