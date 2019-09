Von Axel Langer

Ostenland (WB). »Wenn es am frühen Morgen in Ostenland nach Püfferken, Waffeln oder Erbsensuppe duftet, dann ist wieder Vieh- und Krammarkt«, so der Vorsitzende der Marktgemeinschaft, Thomas Wigge bei der Eröffnung des 34. Ostenländer Vieh- und Krammarktes im Festzelt. Ein großes, ehrenamtliches Helferteam hatte den Markt vorbereitet und freute sich auf das familiäre Volksfest.

Doch Regenschauer und Wind machten dem Orgateam einen Strich durch die Rechnung. »Für das schlechte Wetter können wir mit dem Besuch sehr zufrieden sein, doch in diesem Jahr haben wir mal Pech mit dem Wetter«, warf Thomas Wigge auch am Nachmittag immer wieder bange Blicke auf das Regenradar.

»Ein Markt für alle Sinne«

Thomas Wigge dankte dem Team, das auch den Auf- und Abbau gestemmt hatte und schon da dem Regen getrotzt hatte. »Der Ostenländer Vieh- und Krammarkt bietet für Auge, Ohren und Gaumen etwas, wirklich ein Markt für alle Sinne. Ihr schafft es eine Brücke zwischen traditionellem Markt und modernem Volksfest für die ganze Familie zu bauen«, lobte Bürgermeister Werner Peitz in seinem Grußwort. Er hatte auch zwei gute Nachrichten dabei: Die Erschließung des Baugebietes gehe voran und könne nun über zwei Baustraßen erfolgen. Außerdem sei vergangene Woche der Förderantrag für die Umgestaltung des Dorfplatzes auf den Weg gebracht worden. Er sei optimistisch, dass ab Mitte 2020 gebaut werden könne.

Beim anschließenden Festbieranstich durch Werner Peitz gab es ein Novum: Mit 17 Schlägen benötigte der Bürgermeister ungeahnt viele Schläge mit dem Holzhammer. Bei letzten Schlag riss er dann den Auslauf des Zapfhahnes ab. Mit einem Flaschenöffner reparierte Ralf Tepper das Missgeschick, so dass das Festbier doch noch fließen konnte. Parallel machten sich 96 Teilnehmer der Oldtimerausfahrt auf den Rundkurs durch den Kreis. »Wir hatten sagenhafte 106 Anmeldungen, toll dass 96 Oldtimer trotz Regenschauern gekommen sind und mitfahren«, war Organisator Manfred Klemme vom großen Interesse an der Ausfahrt begeistert. Zwar hatten einige Oldtimerenthusiasten ihren eigentlich gemeldeten Oldtimer zu Hause gelassen, waren aber gerne mit einem Ersatzfahrzeug gekommen.

Lange Zeit stand mit dem Rasenmäherrennen eines der Aushängeschilder des Marktes auf der Kippe. Obermeiers Wiese wurde durch den Regen in eine Rutschfläche verwandelt. Doch die zehn Teams wollten den knapp 255 Meter langen Rundkurs unbedingt in Angriff nehmen. Die Rennleitung entschied richtigerweise, den Start frei zu geben und so konnte Moderator Klaus Stüker die Teams im Le-Mans-Start auf das 30-minütige Rennspektakel durch die grüne Hölle von Ostenland schicken. So manch spektakulären Drift konnten die Zuschauer beklatschen. Am Ende sollte es einen knappen Zieleinlauf geben, wie es ihn in zwölf Auflagen zu vor nicht gegeben hat. Die ersten fünf Teams trennten nur sieben Runden. Bis eine Minute vor Rennende lagen Bernd Greitens und Markus Fockel in Führung, dem riss ein Rad ab und das Team schied aus. Am Ende landete das »Blue Team« auf Rang vier. Mit 67 Runden siegte das Team »Black Bull« von Markus Bade. Für Platz zwei absolvierten die »Red Devils« mit Markus Münsterteicher 65 Runden. 49 Runden schaffte das Damenteam »Bäckers Beste« mit Marie Müller und Laura Grothoff. Sie kamen als sechste ins Ziel.