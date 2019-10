Rasch im Griff hatte die Feuerwehr am Mittwochnachmittag den Brand eines kleineren Spänebunkers in Delbrück. Foto: Jürgen Spies

Delbrück (WB/spi). Auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes an der Linnenstraße in Delbrück ist am frühen Mittwochnachmittag ein Spänebunker in Brand geraten. Gegen 13.30 Uhr hatte der Eigentümer des Betriebes das Feuer entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert.