Von Jürgen Spies

Das Endprodukt der Zentralkläranlage Delbrück wird schon seit 20 Jahren thermisch entsorgt, also verbrannt. Eine landwirtschaftliche Entsorgung durch Ausbringen des Schlamms auf Ackerboden ist in Delbrück seit geraumer Zeit schon nicht mehr möglich. »Grund dafür sind die Kupferkonzentrationen, die über dem Grenzwert der Klärschlammverordnung liegen«, berichtete Fachbereichsleiter Olaf Merschmann in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses unter Vorsitz von Ingo Sagemüller (CDU).

Aus welchem Grund die Kupferkonzentrationen so hoch liegen, hat die Stadt in den vergangenen Jahren trotz intensivster Recherchen nicht herausbekommen.

Nutzung von Kontingenten

Das Verfahren der thermischen Entsorgung des Delbrücker Klärschlamms in einem beauftragten Unternehmen verlief bis 2017 ohne Probleme. Erst seit Inkrafttreten der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen hat das Unternehmen Kapazitätsengpässe. Folge in Delbrück: Der Klärschlamm türmte sich auf dem Gelände der Kläranlage und führte zu Beeinträchtigungen des Betriebsablaufes.

Die Situation hat sich durch die Nutzung von Kontingenten des Kreises Paderborn an Verbrennungskapazitäten der MVA Bielefeld aber wieder entspannt. Merschmann sagte dem Kreis Paderborn, explizit der AV.E (Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb), im Namen der Stadt Delbrück Dank dafür, dass durch die teilweise AV.E-Kontingentnutzung die Klärschlammberge in Delbrück auf ein Normalmaß abgebaut werden konnten.

Der Werkausschuss beschloss jetzt nicht nur den Beitritt der Stadt Delbrück zur Klärschlammkooperation OWL GmbH, sondern auch, den Entsorgungsvertrag mit dem Kreis Paderborn zu verlängern, um dadurch eine Kontingentsicherung zu gewährleisten.

Es ist davon auszugehen, dass sehr viele Städte und Gemeinden in der Region die künftigen Möglichkeiten der Klärschlammkooperation OWL GmbH nutzen werden.

Schmutzfracht ist erheblich gestiegen

Stichwort Klärwerk: Auf die Stadt Delbrück kommen in den nächsten Jahren ganz erhebliche Investitionen zu. Die Anlage wurde zuletzt in den Jahren 2000 bis 2003 ausgebaut. Delbrück ist seitdem weiter stark gewachsen und hat aktuell mehr als 32.000 Einwohner. Von Belang sind in einem Klärwerksbetrieb aber vielmehr die sogenannten Einwohnergleichwerte, kurz: EWG. Sie dienen als Einheit zum Vergleich von gewerblichem oder industriellem Schmutzwasser mit häuslichem Schmutzwasser, also quasi ein Referenzwert der Schmutzfracht in der Wasserwirtschaft. Derzeit ist die Kläranlage Delbrück noch auf 48.000 EWG ausgelegt.

In Delbrück sind in den vergangenen 15 bis 20 Jahren die Zulauffrachten aus gewerblichen Einleitungen besonders massiv gestiegen. Davon entfällt ein nicht geringer Teil auf einen zuletzt stark expandierenden abwasserintensiven Gewerbebetrieb der Lebensmittelbranche.

Die Stadt hatte schon vor einiger Zeit einen Gutachter mit einer Bedarfsanalyse für die Kläranlage Delbrück beauftragt, um den Bedarf in der mechanischen und biologischen Reinigung sowie der Schlammfaulung zu ermitteln. Vorgestellt wurden mit Blick in die Zukunft verschiedene Ausbaustufen. Entschieden ist noch gar nichts. Deshalb ist auch die Höhe der Investitionssumme noch völlig offen. Was jedoch schon feststeht: Es wird richtig teuer.

Zweistelliger Millionenbetrag erforderlich

Olaf Merschmann nennt in einem Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT Summen, die zwischen 8,5 bis 15 Millionen Euro liegen. »Es wird sich wohl irgendwo in der Mitte einpendeln«, schätzt der Fachbereichsleiter. Bei einer Ausbaustufe auf 80.000 EWG könnten etwa elf Millionen Euro erforderlich sein.

Was der Gutachter unter anderem festgestellt hat: Der Faulbehälter ist schon jetzt häufig überlastet. Und der Gasspeicher, in den das anfallende und energetisch genutzte Klärgas gepumpt wird, ist inzwischen zu klein.