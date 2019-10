Delbrück (WB). In den vergangenen Jahren hat sich das Mobiltelefon zu einem echten Gebrauchsgegenstand entwickelt und hat als Smartphone Einzug in zahlreiche Bereiche des täglichen Lebens gefunden. Voraussetzung dafür ist jedoch eine lückenlose Netzabdeckung. Doch die stößt in der Delbrücker Innenstadt oft an Grenzen, weswegen die CDU Funklöchern nun den Kampf angesagt hat.