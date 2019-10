Einsatzfahrzeuge am Samstagmorgen in Delbrück-Westenholz. Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/LaRo). Die Obduktion des Leichnams hat den Verdacht bestätigt: Der 84 Jahre alte Mann, der am Samstag bei Löscharbeiten tot in seinem Haus gefunden wurde, ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilten die Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld am Sonntagabend mit.