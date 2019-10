Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Einstimmig bei einer Enthaltung hatten die Mitglieder des Delbrücker Rates im Februar die Erweiterung des Gewerbegebietes an der Hövelhofer Straße beschlossen. Dazu sollte auch ein etwa 2900 Quadratmeter großes Waldstück weichen. Jetzt folgt die Kehrtwende: Im Bauausschuss am Mittwoch, 30. Oktober, und im Rat am 7. November soll dieser Beschluss aufgehoben werden – aus Klimaschutzgründen.