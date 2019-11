Delbrück (WB/al/mobl). Bis Ende April 2020 soll der geplante neue Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Westenholzer Straße/Wulfhorster Straße am Rand von Westenholz fertig sein. Das hat Markus Hückelheim, Fachbereichsleiter Bauen und Planen in der Delbrücker Stadtverwaltung, am Mittwoch im Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss bekannt gegeben.