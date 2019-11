Delbrück (WB/mobl). Die Stadthalle Delbrück bereichert künftig jedes Jahr das Programm des Herbstfestes. Im jährlichen Wechsel sollen parallel zum Herbstfest die Regionalmesse, die am vergangenen Wochenende Premiere feierte , und die Holztage, die bisher in Schöning stattfanden , Besucher anlocken.

Die erste Regionalmesse am Samstag und Sonntag habe großen Anklang gefunden, bilanzierte die Geschäftsführerin der Stadthalle, Anja Bauer, im Gespräch mit dem WV. »Schon Samstagnachmittag war die Halle richtig gut besucht und am Sonntag war es auch gleich von 11 Uhr an richtig voll.«

Am Samstag hätten viele Gäste auch eigens auf den angekündigten Vortrag zum Thema »Wie esse ich klimafreundlich« gewartet. »Sonntag hatten wir dann mehr Laufpublikum«, berichtet Bauer. Die Aussteller hätten sich sehr zufrieden gezeigt, gerade auch darüber, dass viele Besucher sich die Zeit für Gespräche nahmen.

Im Gespräch mit den Ausstellern Bilanz ziehen

Dass am Samstagabend als eigener Programmpunkt noch ein Genussabend mit Livemusik und Probierhäppchen auf dem Programm stand, sei in der Kommunikation im Vorfeld offenbar ein wenig untergegangen, so Anja Bauer. Demnächst soll eine Gesprächsrunde mit den Ausstellern und Mitorganisatoren stattfinden, wo man Bilanz ziehen und schauen wolle, an welchen Stellschrauben man für die Zukunft noch drehen könne, sagte Bauer.

Die Idee, die Regionalmesse in jenen Jahren, in denen zum Herbstfest dann die Holztage in der Stadthalle ausgerichtet würden, dann in der Nachbarkommune Hövelhof stattfinden zu lassen, stecke noch in den Kinderschuhen: »Das war ein erster Gedanke des Hövelhofer Vereins Senne Original um Christa Bröckling. Spruchreif ist da aber noch lange nichts«, so Anja Bauer.

Im kommenden Jahr jedenfalls finden parallel zum Herbstfest der DEMAG dann die (Schöninger) Holztage an der Boker Straße statt, die Regionalmesse ist dann geplant im Jahr 2021 wieder an der Reihe.