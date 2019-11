Eine nicht vollständig verlöschte Zigarettenkippe hatte eine Mülltüte in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Galen-Straße in Brand gesetzt. Eine Nachbarin konnte den Entstehungsbrand mit einem Eimer Wasser löschen, so dass sich die Feuerwehr auf Lüftungsmaßnahmen konzentrieren konnte. Foto: Axel Langer