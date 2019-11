Delbrück (WB). Unbekannte sind Freitagnacht zwischen 0.19 und 0.35 Uhr in einen Metall- und Schrotthandel am Lerchenweg in Delbrück eingebrochen. Als sie damit begannen, Schrott in weiße Säcke zu füllen, lösten sie unbemerkt einen Alarm aus und wurden von einer Kamera gefilmt.