Blick auf die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr in Delbrück-Mitte. Hier und auch am Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Ostenland zeigt der Brandschutzbedarfsplan erheblichen Investitionsbedarf auf. Foto: Jürgen Spies

Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Die Stadt Delbrück wird im kommenden Jahr viel Geld in Bauvorhaben und die Verbesserung der Infrastruktur stecken. Kämmerin Ingrid Hartmann hat die notwendigen finanziellen Mittel für ein ganzes Bündel an Investitionen im Haushaltsplanentwurf 2020 berücksichtigt.

Das geht aus der Rede der Kämmerin zum bereits vor einigen Tagen eingebrachten Etatentwurf hervor. Sollte der Rat die Investitionsausgaben beschließen, wird voraussichtlich und unter anderem für folgende Maßnahmen Geld ausgegeben:

Baustraße im großen Neubaugebiet Lerchenweg (700.000 Euro), Baustraßen in den Baugebieten Brakendiek, Höber, Remmert, Schnittker (zusammen 745.000 Euro), Tiefgarage unter dem Rathaus (Teilbetrag; 1,0 Millionen Euro), Bürgerradweg an der Landesstraße 751 von Steinhorst nach Kaunitz (Teilbetrag; 675.000 Euro), Umgestaltung Lange Straße West (550.000 Euro), Anbindung des Baugebietes Lerchenweg an die Bundesstraße 64/Rietberger Straße (Teilbetrag; 500.000 Euro), Endausbau Buchsbaumweg (460.000 Euro), Umgestaltung der Innenstadt (Teilbetrag; 350.000 Euro), Erneuerung von Wirtschaftswegen (215.000 Euro). Ferner sind im Etatentwurf 2020 noch einige andere größere Investitionen vorgesehen, darunter: Erwerb von Grundstücken, Straßen- und Ausgleichsflächen (2,085 Millionen Euro), Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr (insgesamt 1,1 Millionen Euro), Bau einer Zweifachturnhalle in Delbrück-Mitte (Teilbetrag; 750.000 Euro), energetische Sanierung des Gymnasiums (Teilbetrag; 250.000 Euro).

Glasfaser bis ins Haus auch im Außenbereich

Der Glasfaserausbau in den bislang unterversorgten Außenbereichen im Delbrücker Land schlägt im kommenden Jahr laut Etatentwurf mit einer Summe in Höhe von 14,02 Millionen Euro zu Buche. Zu diesem Teilbetrag erwartet die Stadt Delbrück allerdings ganz erhebliche Fördermittel, die allein im Jahr 2020 rund 12,62 Millionen Euro betragen. 2021 wird der Glasfaserausbau im Außenbereich fortgesetzt; auch dazu erwartet die Stadt wieder Fördermittel in Millionenhöhe.

Kämmerin Hartmann machte bei der Einbringung des fast 500 Seiten umfassenden Haushaltsplanentwurfes deutlich, dass einige Positionen bislang noch nicht verankert sind, da noch keine konkreten Zahlen beziehungsweise noch keine Beschlussfassungen des Rates vorliegen. »Zu nennen sind hier unter anderem die Ausgaben für die laut Brandschutzbedarfsplan notwendigen baulichen Veränderungen insbesondere in den Feuerwehrgerätehäusern Delbrück und Ostenland. Unter Umständen sind hier sogar Neubauten erforderlich. Bislang sind hierfür nur Planungskosten berücksichtigt. Ebenfalls noch mit Unsicherheiten behaftet sind die Ausgabeansätze für das neue Rathaus und die Tiefgarage.«

Ob – beziehungsweise in welchem Umfang – hierfür noch zusätzliche Mittel veranschlagt werden müssen, werde derzeit im Rahmen von Kostenberechnungen ermittelt. Ingrid Hartmann geht davon aus, dass die Ergebnisse bis Ende Januar 2020 vorliegen.

Angesichts extremer Kostensteigerungen im Baugewerbe »sind Mehrausgaben auch für diese beiden Vorhaben nicht auszuschließen«, betonte Delbrücks Finanzexpertin, die in diesem Fall einen weiter steigenden Kreditbedarf prognostiziert.