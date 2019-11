In seinem Jahresrückblick begrüßte der Vorsitzende der Ortsunion Delbrück, Josef Westerhorstmann, die zentrale Lösung für ein neues Delbrücker Rathaus im Himmelreich.

Mit Blick auf die zu den Akten gelegten Planungen, im Wald am Pastorsbusch ein Regenrückhaltebecken zu errichten, sagte er: »Die Anwohner hatten viele gute Argumente, die gegen das Regenrückhaltebecken sprachen. Durch den Dialog mit den Bürgern konnte ein Naherholungsgebiet am Rand der Innenstadt erhalten werden.«

»Politischen Extremen eine stabile Politik entgegensetzen«

Für die im kommenden Jahr anstehende Kommunalwahl warb Josef Westerhorstmann um Kandidaten. »Unser Ziel muss es sein, in jedem Wahlkreis 50 Prozent der Stimmen zu holen und auch im Gesamtergebnis 50 Prozent plus zu erreichen. Nur so können wir gute CDU-Politik gewährleisten und den politischen Extremen eine stabile Politik entgegensetzen«, blickte Josef Westerhorstmann der Wahl entgegen.

Vorstandsteam nur geringfügig verändert

Das Vorstandsteam des 184 Mitglieder zählenden Ortsverbandes geht nur geringfügig verändert die kommenden Aufgaben an. Einstimmig wurden sowohl Josef Westerhorstmann als Vorsitzender der Ortsunion sowie seine beiden Stellvertreter Reinhold Hansmeier und Fabian Päsch im Amt bestätigt. Auch Schriftführerin Michaela Goer-Rodewald sowie die stellvertretende Schriftführerin und Mitgliederbeauftragte Claudia Wagener-Ragert wurden wiedergewählt. Als Beisitzer stehen künftig Ralf Weick-Kruse, Klaus Brüggemann, Günter Knoche, Claudia Pamme, Iris Grundmeier, Sascha Pilarski, Thea Stratmann und Ferdinand Westerhorstmann zur Verfügung. Mike Süggeler schied aus dem Kreis der Beisitzer aus. Josef Westerhorstmann dankte für das Vertrauen und dankte auch Mike Süggeler für seinen Einsatz.

Fünf Mitgliedern der Ortsunion gratulierte Josef Westerhorstmann zu ihren Mitgliedsjubiläen. Walter Hölscher wurde für 60-jährige Mitgliedschaft, Aloys Menne, Heinz Austerschmidt und Georg Neuhaus für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Hans-Josef Wessels ist seit 40 Jahren Mitglied der CDU.