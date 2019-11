Vor etwa 70 Jahren, als das Haus des Tierarztes Dr. August Asselmann errichtet wurde, war das Gebäude an der Schlaunstraße mit seinen klaren Strukturen ein architektonisches Schmuckstück. Der Eingangsbereich ist verkleidet mit Anröchter Stein. Was dem Gebäude von außen auf den ersten Blick nicht anzusehen ist: Energetisch ist das Haus, das bald abgerissen wird, völlig veraltet. Foto: Spies

Von Jürgen Spies

Als das Asselmannsche Haus fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, zählte es architektonisch, von der Größe und vom Wohnkomfort her zu den auffälligsten Wohnhäusern in Privateigentum in Delbrück. Ältere Delbrücker können sich noch gut an Dr. August Asselmann erinnern. »Sehr beliebt«, »ausgesprochen fleißig«, »zu jeder Tages- und Nachtzeit im Einsatz«, »trug tagsüber meistens Stiefel« – diese und weitere Beschreibungen hört man ebenso wie den Hinweis, dass Dr. August Asselmann in einem der ältesten Delbrücker Kegelclubs (»Sabinchen«) Kegelvater war. Diesem Club, der im Hotel Balzer an der Oststraße in die Vollen ging, gehörten über Jahrzehnte hinweg stadtbekannte Honoratioren an.

Jüngere Delbrücker wiederum können sich nicht mehr daran erinnern, dass früher vor dem Haus von Dr. Asselmann oft mehrere Trecker mit Viehanhänger hintereinander in der Schlange standen, dass Landwirte dort ihr Vieh impfen ließen, dass sich die Tiere dabei lautstark bemerkbar machten und sich das Gebrüll nicht selten mischte mit dem Lärm großer Lkw, rappelnder Sattelzüge und Kieslaster, die die alte Anreppener Straße (so hieß die heutige Schlaunstraße damals bekanntlich) befuhren.

Das Haus stand zuletzt leer

Dr. August Asselmann, geboren und aufgewachsen auf einem herrschaftlichen landwirtschaftlichen Anwesen im Münsterland, war offenbar der Liebe wegen nach Delbrück gekommen, wo er in erster Ehe Änni Lohmann heiratete. In seinem Berufsstand war der Tierarzt ebenfalls hoch angesehen. 1954 hatte er von der Bezirksregierung Detmold die Ernennung zum Veterinärausbilder bekommen.

Das Haus Asselmann stand zuletzt nach dem Tod von Asselmanns zweiter Ehefrau leer. Die Bauträgergesellschaft Fecke-Bau hat das Haus unlängst erworben, um dort einen Neubau zu errichten.

Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Geschäftsführer Philipp Fecke, dass insbesondere aus energetischer Sicht sowie aufgrund völlig veralteter Haustechnik ein Erhalt des knapp 70 Jahre alten Hauses nicht in Frage kommt. Wann der Abrissbagger genau Stellung beziehen wird, steht noch nicht fest. Derzeit wird das Haus entkernt.

Das Grundstück ist 1721 Quadratmeter groß. Darauf wird ein L-förmiger Neubau errichtet (zwei Vollgeschosse, ein Staffelgeschoss). Der Komplex wird unter anderem über Tiefgarage, Kellergeschoss samt Fahrradkeller und Aufzug verfügen. Die 16 Wohnungen verteilen sich auf das Erdgeschoss (sieben Wohnungen; 50 bis 86 Quadratmeter groß), das Obergeschoss (sechs Wohnungen; 76 bis 86 qm groß) und auf das Staffelgeschoss (3 Wohnungen, jeweils 130 Quadratmeter groß). Philipp Fecke rechnet mit einer Bauzeit von etwa 15 Monaten.

Die Zufahrt zur Tiefgarage liegt an der Seite zum Nachbargebäude, dem alten Pesag-Haus, hin. Die Außenhaut wird aus weißem Putz im Wechsel mit farbigem Klinker bestehen. Von der Gebäudehöhe her passt sich der Neubau der Umgebung an.