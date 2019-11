Delbrück (WB). Der Name »Dorfhaus« steht schon fest, doch bis der neue Treffpunkt der Bentfelder Vereine konkrete Formen annimmt, liegt noch viel Arbeit vor dem noch zu gründenden Trägerverein. Über das geplante Vorhaben informiert eine Bürgerversammlung am Montag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr im Haus Nolte.

»Alle Bentfelder sind zu diesem Abend eingeladen«, sagt Otto Klabes, Vorsitzender der Ortsunion Bentfeld. Neben dem Bauvorhaben wird der neu zu gründende Trägerverein vorgestellt. Der neu gegründete CDU-Ortsverband Bentfeld hat die Planung einer zentralen Dorfbegegnungsstätte angestoßen und vorangetrieben.

Räumlichkeiten für die Vereine fehlen bisher

»Wir haben den subjektiven Eindruck aufgegriffen, dass in Bentfeld Räumlichkeiten für die Vereinswelt und für Gruppen fehlen. Eine entsprechende Abfrage bei den Vereinen unterstützt diesen Eindruck«, erläutert Otto Klabes. In Zusammenarbeit mit den Vereinsvorständen wurde ein Konzept auf die Beine gestellt. Dies beinhaltet auch einen möglichen Standort: In den Abstimmungsgesprächen hat sich ein zentral gelegener Anbau an das Feuerwehrgerätehaus an der Oskuhle als Standort herauskristallisiert. Träger soll ein neu zu gründender Trägerverein werden.

Förderung innerhalb des Leader-Projekts möglich

Das Dorfhaus wird ausschließlich für Veranstaltungen von Gruppen und Vereinen geöffnet, von den Proben des Musikvereins über Vereinstreffen bis hin zur Bereitstellung für VHS-Kurse. Eine Vermietung für private Feiern ist nicht vorgesehen. Zwei Gründe sind ausschlaggebend für die beabsichtigte Umsetzung 2020: Am Feuerwehrgerätehaus stehen im Bereich der Sanitäranlagen Umbauten an, was bei einer Abstimmung der Baumaßnahmen auf beiden Seiten Kosten reduzieren würde. Der zweite Grund ist, dass die in Aussicht gestellten 250.000 Euro aus der Leader-Förderung nur noch 2020 zur Verfügung stehen. Diese Möglichkeit hatte sich erst auf Hinweis von Bürgermeister Werner Peitz ergeben.