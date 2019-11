Zu einer kleinen Einweihungsfeier mit Nussecken und Getränken begrüßten die Zehntklässler Nina, Laura, Matteo, Erik, Finn, Luis, Ron und Telsche (von links) am Freitag Vertreter der Stadt und des verantwortlichen Architekturbüros Just Architects in der neuen Mensa der Delbrücker Gesamtschule am Driftweg. 750.000 Euro hat der Umbau insgesamt gekostet. Foto: Meike Oblau

Von Meike Oblau

Delbrück (WB). Zehntklässlerin Telsche von der Gesamtschule Delbrück kann es kaum glauben, als sie hört, wie viel Geld die Stadt Delbrück in den Umbau der Mensa am Driftweg gesteckt hat: Auf 750.000 Euro plus 70.000 Euro für die technische Ausstattung bezifferte Bürgermeister Werner Peitz bei einer Einweihungsfeier am Freitag die Kosten.

„Mir war es wichtig, dass auch Schülervertreter an dieser Feier teilnehmen, damit sie den Wert der Mensa erkennen und verstehen, wohin Steuergelder fließen“, sagte Schulleiterin Theresia Diekmann-Brusche.

Fördergelder aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Bis zu 300 Kinder und Jugendliche – neben Gesamtschülern auch Schüler des Gymnasiums und der Johannesschule – essen hier demnächst täglich in mehreren „Schichten“. Um allen Platz zu bieten, hatte sich die Stadt Delbrück entschieden, die bereits bestehende Mensa im ehemaligen Realschulgebäude am Driftweg um einen 150 Quadratmeter großen Anbau zu erweitern. Zu den Baukosten von etwa 750.000 Euro kommen weitere 70.000 Euro für die technische Ausstattung der Küche dazu. „Für den Umbau wurden insgesamt 440.000 Euro Fördergelder aus dem Landesprogramm ‚Gute Schule 2020‘ abgerufen“, erläuterte Bürgermeister Werner Peitz.

Neben etwa 150 Gesamtschülern werden die Mensa ab kommendem Februar auch etwa 45 Schüler des benachbarten Gymnasiums nutzen. Da die dortige Mensa nicht mehr ausreichend genutzt wurde, war es keinem Caterer mehr möglich, sie wirtschaftlich zu betreiben.

Bis zu 300 Schüler essen hier täglich

Zukünftig kommen also diese Schüler an drei Tagen pro Woche zum Essen in die Gesamtschule – dafür wird eine eigene Essenszeit eingerichtet. Die Gesamtschüler nutzen die Mensa in zwei „Schichten“, danach kommen auch noch einmal rund 100 Schüler der Johannes-Grundschule in die neuen Räume der Mensa. Für die Fünft- und Sechstklässler der Gesamtschule gibt es eine eigene Mensa im Gebäude am Nordring.

Im Haushalt 2018 waren zunächst Umbaukosten in Höhe von 480.000 Euro für die Mensa verankert worden, im Frühjahr 2018 wurden dann weitere 260.000 Euro überplanmäßig bereit gestellt. Entstanden sind nun ein erweiterter Ausgabebereich, eine Spülküche, Personalumkleide, Personal-WC, ein separater Personaleingang sowie Kühl- und Tiefkühllager. Im Sommer kann der angrenzende Innenhof ebenfalls mit Tischen und Stühlen zum Draußensitzen ausgestattet werden. Farblich greift das Raumkonzept die strahlend blauen Fensterrahmen auf – blaue Farbtupfer sind auch beim Mobiliar und der Wandgestaltung wiederzufinden.

Raum ist multifunktional nutzbar

Schulleiterin Theresia Diekmann-Brusche wies darauf hin, dass Wert darauf gelegt wurde, den Raum multifunktional nutzen zu können. Die Essensausgabe kann hinter Jalousien „verschwinden“, zudem wurden eine Leinwand und ein Beamer installiert, so dass in der Mensa auch Elternversammlungen stattfinden können. Eine Aula hat die Gesamtschule nicht. Bei der Einweihungsfeier ließen sich die Gäste Nussecken und frisch gepressten Saft schmecken. Beides hatte die Schüler-Cateringfirma hergestellt.