Sotiria überzeugte am Freitag bei ihrem Auftritt in der Delbrücker Stadthalle mit charismatischer Stimme und viel Ausstrahlung auf der Bühne. Foto: Axel Langer

Delbrück (WB/al). „Kommt ihr mit auf meine Reise? Herzlich willkommen in meiner Welt“, begrüßte die Berlinerin Sotiria rund 375 Fans in der Delbrücker Stadthalle. Das Konzert bildete den Abschluss ihrer „Hallo Leben“-Tour. „Heute ist ein besonderer Tag und wir feiern hier den Tourabschluss. Es passieren bestimmt komische Dinge, heute, hier“, sprühte Sotiria vor Begeisterung. Zum ersten Mal seit zehn Jahren absolvierte Sotiria wieder als Solistin eine Tournee. Zuvor war sie mit der Rock-Pop-Formation Eisblume in ganz Europa unterwegs.