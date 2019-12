Sind froh, dass der Anbau in Kürze bezogen werden kann: Schulleiterin Cornelia Steppuhn und Bürgermeister Werner Peitz (vorn) sowie (stehend von links) Hausmeister Günter Schmitz, Beatrix Hüsecken (Leiterin OGS an der Lippe-Grundschule), Manuel Tegethoff (Fachbereichsleiter Bildung, Sport und Kultur; Stadt Delbrück), Astrid Wölk (Fachbereich Bauen und Planen) sowie Architekt Hubert Wewer („architektur-werk-stadt“; Paderborn). Foto: Jürgen Spies

Von Jürgen Spies

Die Gesamtbaukosten inklusive der noch ausstehenden Herrichtung der Außenanlagen bezifferte Bürgermeister Werner Peitz bei einem Ortstermin auf rund 1,130 Millionen Euro. Dazu bekommt die Stadt Delbrück einen üppigen Zuschuss des Bundes in Höhe von etwa 820.000 Euro. Diesem Betrag liegt das Kommunalinvestitions-Förderungsgesetz in NRW zugrunde.

Schulleiterin Steppuhn hatte vor gut zwei Jahren bei der Stadt einen Antrag auf Erweiterung der Räumlichkeiten für die OGS und die Randstundenbetreuung gestellt. Ferner besteht ebenfalls Raumbedarf für Schüler-Gruppenarbeiten, die an der Lippe-Grundschule besonders gefördert werden. Auch im Hinblick auf die Prognosen zur Anzahl der künftigen Schülerzahl stimmte der Rat der Stadt dem Antrag im Mai 2017 einstimmig zu.

Weit mehr als 200 Jungen und Mädchen

Aktuell besuchen 209 Kinder die Grundschule in Boke, hauptsächlich aus Boke (etwa 100 Jungen und Mädchen) sowie aus Anreppen und Bentfeld. „Zum nächsten Schuljahr müssen wir sogar drei Eingangsklassen einrichten“, berichtet die Rektorin. Die Schülerzahl wird dann bei gut 230 liegen.

Die OGS besuchen derzeit 61 Jungen und Mädchen, hinzu kommen 30 Kinder, die die Randstundenbetreuung nutzen. OGS-Leiterin Beatrix Hüsecken geht davon aus, „dass diese Zahlen zum neuen Schuljahr steigen werden.“

Um insgesamt mehr Platz zu schaffen, wurde das in den 60er Jahren gebaute und in den 80er Jahren modernisierte und vergrößerte Bestandsgebäude in östliche Richtung erweitert. Die Stirnseite des Altbaues wurde geöffnet. In beiden Geschossen verbindet ein Flur, ausgestattet jeweils mit einer Garderobe, den Anbau mit dem Altbau. „Insgesamt wurde eine Nutzfläche von ungefähr 365 Quadratmetern geschaffen“, sagte Astrid Wölk (Fachbereich Bauen und Planen; Stadt Delbrück). Im Erdgeschoss des neuen Traktes entstanden zwei jeweils 63 Quadratmeter große Klassenräume, hauptsächlich für die OGS, die Betreuung und die Differenzierung. Der Elternverein der Schule half entscheidend mit, dass für die OGS ein gemütlicher Snoezelraum zur Entspannung eingerichtet werden kann.

Anbau an den Altbau

Im Obergeschoss wurden zwei Schulräume (63 und 41 Quadratmeter) geschaffen; ein Raum verfügt über schallschluckende Elemente (Wand, Fußboden). Außerdem wird im Obergeschoss ein Materialraum eingerichtet, in dem Utensilien für den Sachkundeunterricht Platz finden. Sämtliche Räume sind so ausgestattet, dass im Unterricht Tablets genutzt und die Ergebnisse per Beamer an weißen Wänden präsentiert werden können. Der Anbau kann über den Haupteingang der Schule erreicht werden. Im neuen Trakt verbindet ein Treppenhaus die Geschosse. Nach Fertigstellung der Außenanlagen wird noch eine Rampe angelegt, die einen barrierefreien Zugang sicherstellt.