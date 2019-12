Delbrück (WB/al). Bei zwei schweren Verkehrsunfällen auf Delbrücker Stadtgebiet sind am Sonntag ein Mensch lebensgefährlich und fünf weitere teils schwer verletzt worden. Am Morgen prallte ein 32-Jähriger mit seinem Golf Variant gegen zwei Bäume und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Am Nachmittag dann stießen zwei Autos frontal auf der Kaunitzer Straße zusammen. Hier war Rettungshubschrauber Christoph 13 im Einsatz.

Eine Zeugin alarmierte gegen 6.15 Uhr die Rettungskräfte, als sie ausgangs einer engen Rechtskurve auf der Mühlensenner Straße ein auf dem Dach liegendes Fahrzeug entdeckte. Knapp 60 Feuerwehrkräfte aus Ostenland und Delbrück eilten an die Unglücksstelle.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 32-jährige Mann mit seinem VW Golf Variant aus Richtung Hövelhof gekommen und in einer Rechtskurve geradeaus gedriftet. Der Golf schleuderte in einen Graben, prallte gegen einen ersten Straßenbaum, wobei sich das Panoramaglasdach vom Fahrzeug löste. Anschließend schleuderte der Wagen in rund 2,50 Meter Höhe noch gegen einen zweiten Baum und durch die Wucht von dort aus wieder zurück auf die Straße, wo der Golf auf dem Dach zum Liegen kam. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der schwerstverletzte Mann möglicherweise eine Stunde lang in seinem völlig demolierten Auto ausharren musste, ehe das Wrack entdeckt wurde.

Da sich direkt neben dem Autowrack ein tiefer Straßengraben befand, errichteten die Feuerwehrkräfte eine Rettungsplattform, um anschließend in Absprache mit dem Notarzt eine Crash-Rettung einleiteten.

Mit technischem Gerät wurde auf der Fahrerseite ein Zugang zum schwerstverletzten 32-Jährigen geschaffen. Nach notfallmedizinischer Erstversorgung wurde er in eine Paderborner Krankenhaus transportiert, wo er sofort operiert wurde.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Unfall in der Tempo-70-Zone möglicherweise schon deutlich vor der Alarmierung der Rettungskräfte passiert war. „Nachbarn haben gut eine Stunde zuvor einen Knall gehört, dies aber auf das stürmische Wetter zurückgeführt“, sagte ein Polizeibeamter vor Ort. Auch Feuerwehrkräfte stellten bei Eintreffen fest, dass der Motor bereits abgekühlt war.

Das Fahrzeugwrack wurde sichergestellt und die Mühlensenner Straße für die Dauer der Bergungs- und Unfallaufnahme bis gegen 9 Uhr voll gesperrt. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf rund 30.000 Euro.

Der VW Golf blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt. Foto: Axel Langer Der VW Golf blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt. Foto: Axel Langer

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der Kaunitzer Straße. Nach Angaben der Polizei hatte der 30-jährige Fahrer eines 3er BMW gegen 15.10 Uhr ein Stopp-Schild missachtet und war ungebremst in die Kreuzung Ostenländer Straße/Kaunitzer Straße gefahren. Dort stieß er mit einem Mazda 2 zusammen. Mehrere Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel wurden von den Autos aus dem Boden gerissen. Drei Feuerwehrleute, die nach der Alarmierung auf dem Weg zum Gerätehaus waren, hielten an der Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe. Glücklicherweise war niemand der Unfallbetroffenen in seinem Fahrzeug eingeklemmt. „Alle Beteiligten konnten sich selber aus den Fahrzeugen befreien“, sagte Einsatzleiter Johannes Grothoff.

Neben dem Löschzug Delbrück, der mit rund 45 Feuerwehrleuten ausrückte, wurden auch vier Rettungswagen, ein Krankenwagen, der Leitende Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst zur Unglücksstelle entsandt. Nach einer ersten Sichtung der Verletzten forderten die Notärzte Rettungshubschrauber Christoph 13 an. Dieser brachte die schwerverletzte 74-jährige Beifahrerin im Mazda in ein Bielefelder Krankenhaus. Der ebenfalls schwerverletzte 72-jährige Fahrer wurde in eine Klinik nach Paderborn gefahren. Auch die drei Insassen des BMW im Alter von 18 bis 30 Jahren wurden in Paderborner Krankenhäuser gebracht, einer von ihnen zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu.

Die Feuerwehrkräfte unterstützten den Rettungsdienst und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Den Schaden schätzte ein Polizeibeamter vor Ort auf 35.000 Euro. Die Kaunitzer Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.