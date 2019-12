Das Ensemble der Theatergruppe des Heimatvereins Delbrück probt im Hagedornforum fleißig an der Komödie „Aber bitte mit Schlager…, ziemlich beste Feinde“. Mit dabei sind (vorne von links) Andrea Adämmer, Marius Rugge und Maike Protte sowie hinten (von links) Alfred Bokelmann, Jana Kahle, Anne Kahle, Monika Westerhorstmann, Cornelia Ernst, Maria Adämmer, Henning Kroos und Brigitte Bokelmann. Foto: Axel Langer

Von Axel Langer

Delbrück (WB). In die glamouröse Welt des Schlagers entführt im Januar die Theatergruppe des Heimatvereins Delbrück die Besucher mit der Komödie „Aber bitte mit Schlager, … ziemlich beste Feinde“ von Jennifer Hülser.

Im Mittelpunkt steht das Schlagerstarduo „Penny und Jo“. Doch statt heiler, schriller Schlagerwelt, präsentiert das bekannte Duo, das mit bürgerlichem Namen Stefan und Ute Müller heißt, Streitereien am laufenden Band.

Stefan und Ute sind seit 40 Jahren verheiratet und genauso lange im Schlagerbusiness aktiv. Das legendäre Schlagerduo „Penny und Jo“ steuert außerdem auf sein 40. Bühnenjubiläum zu. Hochzeitstag und Bühnenjubiläum werden zudem durch einen dritten Festtag ergänzt: Stefan feiert seinen 60. Geburtstag.

Es fliegen die Fetzen

Bei so vielen Anlässen könnte man glauben, dass gute Laune Trumpf ist. Doch weit gefehlt: Das Schlagerduo „Penny und Jo“ himmelt und schmachtet sich auf der Bühne zwar an, verwandelt sich hinter den Kulissen jedoch wieder in Stefan und Ute Müller und lässt die Fetzen fliegen. Aus dem säuselnden Schlagerduo wird ein Ehepaar, das miteinander streitet wie die sprichwörtlichen Kesselflicker.

Eine Scheidung des „Traumpaares“ kommt allerdings nicht in Frage. Knebelverträge der Produzenten würden das Duo völlig ruinieren. Die Lösung des Problems könnte ein Auftragsmord sein. Allerdings ist der engagierte Profikiller nicht das einzige Problem, das die beiden Schlagerstars erwartet.

Premiere am 12. Januar

Plötzlich steht Entertainer Cosian Rosenbusch vor der Tür des streitlustigen Ehepaares, das schon seit langem weder Bett noch Tisch miteinander teilt. Als Überraschungsgast ist nicht nur die Kamerafrau Helene dabei, auch für die eingefleischten „Penny und Jo“-Fans Helge und Erna soll es ein unvergessliches Überraschungstreffen werden. Hinzu kommt noch Hausdame Aurelie, die in Sachen Verschwiegenheit kein echter Gewinn ist. Wer mit wem und ob alle die heile Welt des Schlagers überleben, verrät die Theatergruppe Delbrück in der Komödie „Aber bitte mit Schlager, ….ziemlich beste Feinde“ vom 12. Januar an.

Von der Darstellerin zur Spielleiterin

Außerdem gibt es bei der Theatergruppe eine wichtige Personalie: Cornelia Ernst vertritt in dieser Spielzeit als Spielleiterin Heinz Kroos, der sich auf seine Aufgaben als Kreisschützenkönig konzentrieren möchte. Sie schlüpft erstmals in die Rolle der Spielleiterin und bringt all’ ihre Erfahrung als Darstellerin mit in die neue Aufgabe ein.

Außerdem stehen mit Michi Uth und Maria Adämmer zwei neue Akteure auf der Bühne des Delbrücker Theaters.

Für die Technik zeichnet in diesem Jahr Henning Kroos verantwortlich.