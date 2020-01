Extremsportler Joey Kelly referiert am 4. Januar in der Stadthalle Delbrück zum Thema „No Limits – wie schaffe ich mein Ziel?“. Die Besucher erwartet eine Multimedia-Präsentation seines Werdegangs und ein Motivationsvortrag. Foto: Thomas Stachelhaus

Delbrück (WB). „No Limits – wie schaffe ich mein Ziel?“ Darüber referiert der Extremsportler Joey Kelly (Kelly Family) am Samstag, 4. Januar, in der Stadthalle Delbrück. Die Besucher erwartet eine eindrucksvolle, multimediale Präsentation seines Werdegangs und ein Motivationsvortrag, der nicht nur Sportfreaks begeistern soll. Beginn ist um 19.30 Uhr; Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Mit dabei ist erstmals Kellys 18-jähriger Sohn Luke, der selbst Extremsport betreibt.

Joey Kellys Lebensweg als Mitglied der berühmten Kelly Family lehrte ihn früh, mit absoluter Disziplin und viel Ehrgeiz zielstrebig seine Ziele zu erreichen und sich zukunftsorientiert neue Ziele zu setzen. Doch zu seinem ersten Triathlon kam er über Umwege – genauer gesagt, über eine Wette. Von da an entwickelte sich der Ausdauersport immer mehr zum Ausgleich zu seinem Musikerdasein. Heute referiert er leidenschaftlich über seinen Lebensweg als Unternehmer und Ausdauersportler.

Bislang absolvierte Joey Kelly mehr als 40 Marathons, mehr als 30 Ultramarathons, neun Wüstenläufe, dreimal das Radrennen „Race Across America“ von der West- zur Ostküste der USA, mehrere Ironmans sowie mehr als 100 Halbmarathons, Kurzdistanz­triathlons und Kurzdistanzwettkämpfe. Bis heute hält er mit acht Ironman-Triathlons innerhalb eines Jahres den Rekord. In 17 Tagen und 23 Stunden durchquerte Joey Kelly Deutschland von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze. Auf seinem 900 Kilometer langen Fußmarsch, den er ohne Geld antrat, ernährte er sich nur von dem, was die Natur ihm gab und absolvierte täglich mindestens 50 Kilometer. Im Winter 2010/2011 bestritt er im deutschen Team den „Wettlauf zum Südpol“. In zehn Tagen legten sie eine Strecke von 400 Kilometer zurück, bei Temperaturen von bis zu -40 Grad Celsius.

„No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel?“ ist aber viel mehr als nur ein Motivationsvortrag für Sportler, denn laut Joey Kelly ist das gesamte Leben als Marathon anzusehen. Ziel seiner Rede soll sein, die Menschen zu bestärken ihren Weg individuell weiterzugehen. Anstatt Träume aus den Augen zu verlieren, weil sie unerreichbar scheinen, solle man sich kleine Ziele setzen. Er möchte daran erinnern, dass die „Limits“, also die Grenzen, oft viel weiter weg sind als wir glauben. Es ginge also im Leben darum, den „inneren Schweinehund“ immer wieder zu bekämpfen, um seine Ziele zu verfolgen.

Erstmals mit dabei ist Joey Kellys Sohn Luke. Der 18-Jährige wird unter anderem von der gemeinsamen Fahrt mit seinem Vater im alten VW-Bulli von Berlin nach Peking berichten. Der kurzweiligen Abend in der Stadthalle Delbrück endet mit einer Autogrammstunde. Ein Teil des Überschusses geht an den Verein Ozeankind e.V. Die nach eigenen Aussagen transparenteste Umweltschutzorganisation Deutschlands setzt sich mit Umweltbildungs- und Recyclingprojekten vor allem für Kinder national und international gegen das Plastikmüll-Problem ein.

Tickets für den Abend in Delbrück gibt es noch beim WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT, über die Stadthalle Delbrück sowie weitere Vorverkaufsstellen. Außerdem wird die Abendkasse geöffnet sein.