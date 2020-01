Delbrück (WB). Die Delbrücker Ausbildungsmesse geht in die dritte Runde: 54 Unternehmen freuen sich am Samstag, 18. Januar, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr auf zahlreiche Besucher, auf Gespräche und Erstkontakte mit jungen Leuten. Erstmals findet die Ausbildungsmesse in der Delbrücker Stadthalle statt.