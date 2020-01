Von Meike Oblau

Delbrück/Hövelhof (WB). Eine nach wie vor sinkende Zahl an Kirchenmitgliedern und Gottesdienstbesuchern, parallel dazu auch immer weniger Priester: All das führt im Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof nun dazu, dass die Zahl der Messen und Gottesdienste reduziert wird. Seit dem 1. Januar gibt es eine neue Gottesdienstordnung, die zunächst für ein Jahr gilt.

Der Leiter des Pastoralverbundes, Bernd Haase, bezeichnet die neue Struktur als „deutlichen Einschnitt“ und sagt: „ Wir leben seit 2017 im Blick auf die Anzahl der Gottesdienste über unseren Verhältnissen .“ Gesamtpfarrgemeinderat und das Pastoralteam haben daher die neue Gottesdienstordnung erarbeitet. Diese neue Struktur sei naturgemäß besonders in den Orten, an denen künftig nicht mehr an jedem Sonntag eine Eucharistiefeier stattfindet, mit Bedenken aufgenommen worden: „Insgesamt gesehen war ich aber positiv überrascht über das große Verständnis, das wir erfahren haben. Natürlich gab es Menschen, die enttäuscht oder sogar wütend waren, aber wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist und unsere Konsequenzen daraus ziehen“, so Pfarrer Haase.

Feste Termine

Es seien gemeinsame Kriterien für die neue Gottesdienstordnung erarbeitet worden, die besagen, dass so lange es personell machbar sei in möglichst allen Pfarreien eine Sonntags-Eucharistiefeier stattfinden solle. Dort, wo das bereits nicht mehr möglich ist, werden sonntags Eucharistiefeiern benachbarter Pfarreien im Rotationsprinzip angeboten – und zwar verlässlich zu festen Terminen.

In den „Hauptorten“ Delbrück und Hövelhof gibt es sonntags beziehungsweise samstagsabends jeweils zwei verlässliche Gottesdienste zu festen Zeiten, gleiches gilt für den Samstagsgottesdienst (17 Uhr) und den Sonntagstermin (7.30 Uhr) in Ostenland, den Samstagsgottesdienst in Westenholz (18.30 Uhr), den Sonntagsgottesdienst in Boke (9 Uhr) sowie die Feiern samstags um 16 Uhr im von-Galen-Haus in Delbrück und sonntags um 10.30 Uhr im Haus Bredemeier in Hövelhof.

Rotation in den Ortsteilen

Für die weiteren Orte gilt das „Rotationsprinzip“. An jedem ersten Wochenende im Monat gibt es Gottesdienste in Riege (Samstag, 18.30 Uhr), Anreppen, Lipp­ling (jeweils sonntags, 9 Uhr) und Sudhagen (sonntags, 10.30 Uhr) sowie im Salvatorkolleg (sonntags, 18 Uhr).

An jedem zweiten Wochenende im Monat finden Gottesdienste in Schöning (samstags, 18.30 Uhr), Bentfeld und Espeln (sonntags, 9 Uhr) sowie Steinhorst (sonntags, 10.30 Uhr) statt, an jedem dritten Wochenende im Monat in Anreppen, Lippling, Riege (sonntags, 9 Uhr) sowie Sudhagen (sonntags, 10.30 Uhr). Am vierten Wochenende des Monats sind Schöning, Espeln (samstags, 18.30 Uhr), Bentfeld (sonntags, 9 Uhr) und Steinhorst (sonntags, 10.30 Uhr) an der Reihe und an jedem fünften Sonntag des Monats Espeln oder Riege (samstags, 18.30 Uhr), Anreppen, Lippling (sonntags, 9 Uhr) sowie Sudhagen (sonntags, 10.30 Uhr).

Eine Sonderregelung gilt für Schöning: Dort wird nur bei Anwesenheit von Pastor Romuald Tuszynski auch am ersten, dritten und fünften Samstag des Monats eine Vorabendmesse gefeiert.

Die Gründe

In einem erklärenden Schreiben geht Pfarrer Bernd Haase näher auf die Gründe ein, die zu der neuen Gottesdienstordnung geführt haben. Dabei gehe es nicht nur, aber auch um personelle Fragen: „Innerhalb der nächsten 15 Jahre werden uns nur noch ein Drittel der jetzigen hauptamtlichen Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Davor die Augen zu verschließen, wäre fatal, denn jetzt ist noch Zeit, um Veränderungen aktiv zu gestalten. Es ist nicht mehr zielführend, den größten Teil der Arbeitszeit der Hauptamtlichen in den Erhalt des Status Quo zu investieren.“

Bereits nach dem ruhestandsbedingten Ausscheiden von Pfarrer Martin Göke und der Versetzung von Pastor Daniel Jardzejewski habe es eine maßvolle Einschränkung der Gottesdienste gegeben. Seit geraumer Zeit komme es dennoch häufig vor, dass Priester mehr Messen feierten als nach kirchlichem Recht erlaubt. „Dadurch entsteht eine Situation, dass Priester unter hohem Druck und in Hetze Gottesdienste zu feiern haben und es entsteht die Gefahr von Überforderung, Erschöpfung und Freudlosigkeit.“

Sinkender Gottesdienstbesuch

Dazu komme die rapide Abnahme des Gottesdienstbesuches, der im Schnitt bei etwa zehn Prozent, in einigen Gemeinden aber deutlich darunter liege. Mancherorts erlebe man „lethargische und freudlose Gottesdienstgemeinden, und es häufen sich Beschwerden über mangelnde Qualität der Gottesdienste.“ Im Vergleich zur Gesamtzahl an Geburten und Eheschließungen sinkt auch die Zahl der kirchlichen Trauungen und Taufen. In Delbrück haben 2019 insgesamt 156 Paare standesamtlich, aber nur 45 kirchlich geheiratet. Das Hövelhofer Standesamt meldet 110 Trauungen, die Kirche 13. Getauft wurden in Delbrück 178 Kinder bei 322 Geburten, in Hövelhof 66 Kinder bei 151 Geburten.