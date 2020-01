Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Es muss irgendetwas Besonderes und Geheimnisvolles „dran“ sein am Mittelalter. Etwas, was die Menschen viele, viele Jahrhunderte nach dieser Epoche auch heute noch so fasziniert, dass Mittelaltermärkte Publikumsmagneten sind – vor allem dann, wenn sie so vortrefflich aufgezogen werden wie der winterliche Mittelaltermarkt im Gastlichen Dorf in Sudhagen.