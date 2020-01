So sieht die Planung des großen Baugebietes Lerchenweg in der zeichnerischen Darstellung aus. Gelb markiert sind die Straßen und Wege. Gut zu erkennen ist (rechts) die verkehrliche Anbindung an die Rietberger Straße durch Untertunnelung der B64 sowie Kreisel in Höhe Hubertusstraße.