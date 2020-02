Vor wenigen Tagen in der Klinik (v.l.): Pascal Rygol (Freund und Mitspieler), David Steinborn, Lukas Hartmann (Freund und Spieler von David in der U15), Sahin Kurt (Freund und ehemaliger Trainer), Luis Brinkschröder sowie Tim Adorf (beide Freund und Spieler von David in der U15). Als Geschenk hatten Davids Freunde einen neuen EM-Ball, versehen mit allen Namen seiner besten Freunde und Unterstützer, mitgebracht. Zudem sind darauf ein Schutzengel und einige Zitate, die David Kraft und Zuversicht geben sollen, zu sehen.