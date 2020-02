Delbrück (WB/al). Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montag im morgendlichen Berufsverkehr auf der Bundesstraße 64 in Delbrück. Zwischen der Boker Straße und dem Abzweig Westenholzer Straße geriet ein 37-Jähriger aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallt mit einem entgegenkommenden Ford Transit zusammen. Der 37-jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.