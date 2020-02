Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). Der Begriff Errichtungsbeschluss fiel in der Sondersitzung des Stadtrates zum Neubau des Delbrücker Rathauses zwar nicht. Doch das Votum von 24:9 Stimmen für den Bau des Komplexes an der Himmelreichallee gilt endgültig als Signal, dass im Herbst mit dem Bau begonnen werden kann.

Basis dafür sind die Pläne des Architekturbüros Alhäuser (Rheinland-Pfalz), Sieger des Realisierungswettbewerbes im November 2017.

Keine Zustimmung fand nun der jüngste Vorschlag der Stadtverwaltung, im Untergeschoss/Keller eine Tiefgarage anzulegen, die aufgrund sehr schwieriger Bodenverhältnisse und wegen des erheblichen Kostenfaktors um weit mehr als die Hälfte auf 26 Stellplätze geschrumpft war. Diese Mini-Tiefgarage hätte annähernd zwei Millionen Euro gekostet. „Das ist unverhältnismäßig teuer!“, waren sich die Fraktionen absolut einig.

Der Rat beschloss jedoch mehrheitlich, beim Bau des Rathauses zumindest eine Zufahrt (etwa 112.00 Euro) ins Kellergeschoss vorzusehen, um somit die Option für eine Tiefgarage irgendwann einmal zu erhalten. Darauf hatte auch Bürgermeister Werner Peitz großen Wert gelegt – mit weitem Blick in die Zukunft.

Reinhold Hansmeier (CDU) möchte das Thema Parkplätze/Tiefgarage nun noch einmal prüfen lassen, quasi ein für alle Mal. Dazu stellte er zwei Anträge, die mehrheitlich angenommen wurden: Die Verwaltung wurde beauftragt, Kosten für eine größtmögliche, dann natürlich öffentliche Tiefgarage unter dem Grünen Platz zu ermitteln und dem Fachausschuss sowie dem Rat die Ergebnisse möglichst zeitnah vorzulegen. Außerdem soll die Verwaltung möglichst zeitnah Vorschläge und Kostenaufstellung zur Schaffung alternativer Parkplätze in fußläufiger Entfernung zum neuen Rathaus (103 Arbeitsplätze, verteilt auf vier Geschosse) erarbeiten. Dabei soll mehr Parkraum geschaffen werden als es der Stellplatznachweis für das Rathaus vorsieht. „Delbrück muss eine autofreundliche Stadt bleiben“, verdeutlichte Hansmeier.

Parkplatznachweis

Zum Thema Stellplätze sagte Fachbereichsleiter Markus Hückelheim, es müssten 70 Parkplätze auf dem Rathausgrundstück oder in näherer Umgebung (maximal 300 Meter Entfernung) nachgewiesen werden. Eine Schlüsselrolle fällt dabei dem freigeräumten Grundstück des ehemaligen Hauses Sievers an der Boker Straße/Ecke Himmelreichallee zu. Allein hier könnte die Stadt etwa 40 Stellplätze anlegen. Aufgrund des Grundstückszuschnitts und weil noch Platz für Bäume und Eingrünung bleiben soll, ist aber von maximal 38 Parkplätzen an dieser Stelle auszugehen.

Bürgermeister Peitz hatte die Sonderratssitzung mit einer Art Statement anmoderiert. In ruhigem Ton, aber in umso schärferer Wortwahl warf er SPD und Grünen vor, die Rathausfinanzierung fortlaufend und in “unseriöser, unanständiger Weise” schlecht zu reden und dadurch “die Gesellschaft zu spalten.” “Außerdem weise ich die an den Haaren herbeigezogenen Verleumdungsversuche strikt zurück”, sagte Peitz.

Verzögerung verursacht Mehrkosten

Der Bürgermeister erinnerte daran, dass der im Oktober 2018 von SPD, B90/Die Grünen und dem fraktionslosen Hans-Theo Sasse initiierte Ratsbürgerentscheid das damals bereits weit fortgeschrittene Planunungsverfahren gestoppt hatte, ferner dass durch den Ratsbürgerentscheid erhebliche Kosten entstanden waren und dass es zudem zu einem zeitlichen Verzug von zwölf Monaten kam: „Allein der Verzug macht schon mal eine Kostensteigerung um sieben Prozent aus.“

Unterscheiden und berücksichtigen müsse man auch, dass es zum Zeitpunkt des Ratsbürgerentscheides eine Kostenschätzung (8,4 Millionen Euro) gab, jetzt aber eine Berechnung vorliege.

In der vergangenen Woche hatte die Stadt die Gesamtkosten für das Rathaus (ohne Tiefgarage) auf 9,9 Millionen Euro beziffert. Es tauchten an anderen Stellen aber auch andere Beträge (10,6 Millionen Euro; 11,2 Millionen Euro) auf, je nachdem, was noch mit hereingerechnet wird. Ausgaben für die Ausstattung des Gebäudes und für die Herrichtung des Grünen Platzes (für den Fördergelder ließen könnten) sind in den genannten Beträgen nicht enthalten.

Andreas Konuk (Grüne) beantragte in der Sonderrratssitzung eine namentliche Abstimmung zum Rathausbau. Grüne, SPD und SGD sowie Hans-Theo Sasse stimmten gegen das Vorhaben; CDU, PID und Roze Özmen (FDP) dafür.

Stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Büdeker sagte, es sei doch jedem klar gewesen, dass der Bau teurer werde. Der ‘normale Bürger’ steige aber schon lange nicht mehr durch und würde sich inzwischen ‘verarscht fühlen.’ Die SPD könne dem ganzen Vorhaben nicht zustimmen. „Wir vertreten damit auch die Interessen derjenigen, die beim Ratsbürgerentscheid mit ‘Nein’ gestimmt hatten“, so Büdeker.

Manfred Köllner (Grüne) wehrte sich gegen die Aussagen des Bürgermeisters in Richtung SPD und Grüne. Köllner: „Aufgabe der Opposition ist es, Dinge kritisch zu sehen und zu überprüfen. Dafür müssen wir uns hier nicht beschimpfen lassen!” Die Grünen (“Wir können rechnen”) gehen von Rathaus-Gesamtkosten in Höhe von 13 bis 14 Millionen Euro aus.

Kommentar

Ratsmitglied Sven Büdeker ist überzeugt davon, dass „der normale Bürger“ in Delbrück längst nicht mehr durchblickt, wenn es um die Frage geht, was der Bau des neuen Rathaus letztlich kosten wird.

Mit dieser Einschätzung dürfte der SPD-Fraktionsvize richtig liegen, denn was alles in den vergangenen Jahren die Planung beeinflusst und verzögert hat, welche Kosten dadurch entstanden sind, wohin sie gehören und warum andere nicht, all das können Menschen, die nicht tagtäglich damit zu tun haben, kaum noch nachvollziehen. Hinzu kommt, dass der Rathausbau vom ersten Moment polarisiert hat und dies vermutlich weiter tun wird. Die Kontroversen im Rat spiegeln das wider.

Dass „die Stadt” in der Vergangenheit aber getrickst haben soll, um Kosten zu schönen, ist ein Vorwurf, der sich nicht belegen lässt. Wichtiger dürfte der Hinweis von Stadtkämmerin Ingrid Hartmann sein, die den Rathausbau für problemlos finanzierbar hält. Jürgen Spies