Von Axel Langer

Delbrück (WB). Mit neuem Konzept startete der „Karneval für Junggebliebene“ in der Stadthalle durch. Der Einladung zu einem jetzt komplett kostenlosen Karnevalsvergnügen folgten am Sonntagnachmittag in Delbrück so viele Senioren, dass kurzfristig sogar noch zusätzliche Tische aufgebaut mussten.