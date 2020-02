Idyllisch liegt das Anwesen des Rentners Johannes B. im Delbrücker Ortsteil Westenholz direkt neben dieser Heiligendarstellung. Am 19. Oktober 2019 ist die Leiche des Mannes bei einem Brand in dem Gebäude entdeckt worden.

Von Ingo Schmitz

Delbrück (WB). Vor vier Monaten war der 84-jährige Rentner Johannes B. tot in seinem Haus in Delbrück-Westenholz im Kreis Paderborn gefunden worden. Der Körper wurde zum Teil verbrannt vor dem Ofen entdeckt. Seit damals sitzt sein 48-jähriger Pflegesohn Thomas W. in Untersuchungshaft. Für diese Woche hat die Paderborner Staatsanwaltschaft eine Erklärung angekündigt. Angesichts der Umstände ist damit zu rechnen, dass Anklage gegen den Pflegesohn erhoben wird.

Seit den dramatischen Ereignissen am 19. Oktober 2019 haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft in Schweigen gehüllt. War es ein Unfall, Totschlag oder Mord? Wer ist der mutmaßliche Täter? Gab es ein Motiv? Das WESTFALEN-BLATT ist in Westenholz auf Spurensuche gegangen.

Das rote Fachwerkhaus in dem 4000-Einwohner-Ort liegt direkt an der Grubebachstraße, die einige hundert Meter weiter zum Firmensitz des bekannten Möbelherstellers Flötotto führt. Die großen alten Bäume vor dem Gebäude sorgen für Dorfidylle, vereinzelt sprießen auf der Wiese die Krokusse. Schnell fallen die von Innen mit Brettern zugenagelten Fenster auf, Jalousien hängen herunter. Das Glas an der Haustür ist gesplittert. Durch die Ritzen dringt auch Monate nach dem Feuer beißender Brandgeruch hindurch. Das Schloss der Haustür ist von der Kripo versiegelt worden.

„Liebenswerter Mensch“

Seit vier Monaten habe sich hier nichts getan, erzählt eine Nachbarin. Sie ist sehr traurig über den Tod des Rentners. „Er war ein liebenswerter Mensch. Er hätte noch einige schöne Jahre haben können“, sagt sie.

Die Dame beschreibt das 84-jährige Opfer als einen äußerst hilfsbereiten und gutgläubigen Menschen, der anderen gerne gegeben habe. Johannes B. und seine vor zwei Jahren verstorbene Frau hatten demnach keine leiblichen Kinder. Thomas W. sei in jungen Jahren als Pflegekind in die Familie gekommen. Mit 17 oder 18 Jahren habe er seine Ausbildung zum Metzger abgebrochen und sei verschwunden. „Er ließ sich mehrere Jahre nicht blicken“, heißt es.

Zuletzt habe er in der Nähe von Bremen auf einem Campingplatz gelebt, wo ihn seine Pflegeeltern auch mal besucht haben sollen. Doch die Pflegemutter habe schließlich den Kontakt nicht mehr gewollt. Warum, blieb unklar. Als sie gestorben sei, sei Thomas W. plötzlich wieder aufgetaucht und bei dem Pflegevater eingezogen. Unüberhörbar habe es öfters Streit gegeben. „Wenn er Alkohol trank und Drogen nahm, war Thomas unberechenbar“, berichtet die Nachbarin, die selbst bedroht worden sein soll. „Das war zwar nur verbal, aber ich zitterte am ganzen Körper vor Angst. Ich habe die Polizei alarmiert“, erzählt die Frau. Gekommen seien die Beamten jedoch nicht. Stattdessen habe der Pflegesohn alles getan, um die Menschen im näheren Umfeld des 84-Jährigen „schlecht zu machen“. Er habe den Rentner regelrecht isoliert.

Johannes B. habe sogar im Sommer 2019 sein Testament zugunsten des 48-Jährigen geändert. Offenbar war das Opfer nicht unvermögend, denn zum Erbe gehören mindestens das Haus in Westenholz und ein Bungalow. Sollte Thomas W. als Täter verurteilt werden, bestünde die Möglichkeit, ihn als erbunwürdig erklären zu lassen. Dann könnten dessen bei Bremen lebende Tochter oder die Enkel erben, meint die Nachbarin.

Fluchtversuch durchs Fenster

Thomas W. war am Tattag durch sein merkwürdiges Verhalten aufgefallen. Als Anwohner den Rauch sahen, der aus Fenstern und unter dem Dach hervorquoll, versuchten sie, die Bewohner zu warnen. Aber es gab keine Lebenszeichen. Daher informierten die Zeugen die Feuerwehr. „Vor allem der starke weiße Rauch aus dem Kamin war seltsam“, erinnert sich die Frau. An dem Kamin wurde später die Leiche entdeckt. Während die Einsatzkräfte anrückten, habe Thomas W. versucht, durch ein Fenster im Obergeschoss zu entkommen. Nach der Festnahme soll er sich zunächst nicht zu dem Tod des Pflegevaters geäußert haben.