Delbrück (WB/spi). Ob nun Weiberfastnacht, Altweiber oder – janz kölsch – Wieverfastelovend: Mit dem jeweiligen Donnerstag vor Rosenmontag hat die Weiberfastnacht einen festen Termin. In Delbrück zieht der Frauen­elferrat des Karnevalvereins „Eintracht von 1832 e.V.“ am Donnerstag, 20. Februar, zum 27. Mal die Organisationsfäden für die große Weiberfastnachtsparty in der Stadthalle. Los gehts um 18.32 Uhr. Der Eintritt ist frei!