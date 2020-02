Von Axel Langer

Delbrück (WB). „Der Montag nach der Prinzenproklamation gehört den Frauen. Ich garantiere Ihnen heute einen erstklassigen Abend. Die Spielschar sorgt jetzt wieder für Lachmuskeltraining.“ So begrüßte die Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes Delbrück, Gertrud Ridder-Menne, rund 550 Frauen und eine Handvoll Männer in der Stadthalle. Unter dem Motto: „Die Discokugel dreht sich rund beim Karneval vom Frauenbund“ feierten die gut aufgelegten Frauen bis in die Nacht.

Delbrücker Frauenbund feiert Karneval mit 550 Närrinnen Fotostrecke

Foto: Axel Langer

Schnell stellte sich heraus, dass Gertrud Ridder-Menne nicht zu viel versprochen hatte. Die Spielschar bot ein Top-Programm. Dabei waren die 17 Damen der Spielschar zu Beginn durchaus nervös, war es für sie doch das Jahr eins nach dem Abschied von Leiterin Maria Lichtenauer.

Tosender Applaus für Maria Lichtenauer

Birgit Lindemann und Karin Korff sorgten gekonnt für die verbindenden Worte zwischen den Beiträgen. Susanne Jüde und Katharina Voß übernahmen die Regie. Den ersten Hausorden des Abends erhielt Maria Lichtenauer unter tosendem Applaus. „Es hat mit der Spielschar 20 Jahre lang riesigen Spaß gemacht, aber jetzt haben wir auch eine Viererbande – wie bei der Eintracht“, zeigte die ehemalige Spielleiterin, dass sie nichts von ihrer Schlagfertigkeit verloren hat.

Dann konnte es auch schon richtig losgehen: Karin Korff und Birgit Lindemann riefen sogleich die Tollitäten in die Disco, respektive auf die Bühne.

Traum geht in Erfüllung

Das erste Wort hatte Kranzkönigin Sarah Knapp, die gestand, dass sie bereits seit einem Jahr überlege, was sie denn an diesem Abend wohl sagen solle. Mit fünf Jahren hätte sie auf einem Pony sitzend erstmals am Karneval teilgenommen. Schon damals stand für sie fest: „Ich werde einmal Kranzkönigin. Allerdings dürfen laut Statuten der Eintracht nur Männer Kranzkönig werden und meiner hatte es nicht so mit Pferden. Doch steter Tropfen höhlt den Stein“, bemerkte Sarah Knapp mit einem Augenzwinkern und dankte ihrem Mann Benedikt um so herzlicher, dass er am vergangenen Rosenmontag ihren Traum erfüllt habe. „Dank an meinen König, den Jungen aus Westfalen. Was du für mich gemacht hast, ist mit Gold nicht zu bezahlen“, schloss Sarah Knapp eine tolle Rede. Das Senne-Duo garnierte die Rede natürlich mit dem passenden Delbrücker Karnevalsschlager.

Lachen ist die beste Medizin

Auch Prinz Christian I. Hartmann, selbsterklärter Unterdrücker aller Miesmacher, sorgte mit einer gekonnten Rede für Stimmung und eroberte die Herzen der Närrinnen im Sturm. „Ich habe heute einen Beipackzettel dabei, aber ganz ohne Risiko und Nebenwirkungen“, betonte Prinz Christian I. und stellte gleich klar, dass auch für einen Apotheker „Lachen die beste Medizin ist“.

Spitzfindiges zum Besten gegeben

Auf der Bühne bot die Spielschar eine exquisite Mischung aus kurzweiligen und witzigen Sketchen, Gesangsstücken, nebst einem gekonnten Ständchen für den neuen Prinzen und Büttenreden. So manche Spitzfindigkeit wurde zum Besten gegeben. Dabei wuchs die eine oder andere Spielschar-Dame geradezu über sich hinaus. Mit tollen Tänzen bereicherten die Jugendgarde sowie die Showtanzgruppen „Starlights“ und „Girlpower“ den Frauenbund-Karneval. Seitens der Spielschar des Frauenbundes sorgten in diesem Jahr für ein absolutes Spitzenprogramm: Eva Hagenhoff, Hanne Hagenhoff, Sabine Ikemeyer, Susanne Jüde, Ann-Kathrin Kesselmeier, Karin Korff, Martina Lahme, Birgit Lindemann, Inge Niggeweg, Brigitte Protte, Rita Peitz, Claudia Schulte, Angelika Strunz, Mariele Thiele, Annemie Vollmer, Katharina Voß und Marlene Ziebarth.