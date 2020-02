Im Vorfeld der großen Prunksitzung geht es unter anderem um Fragen wie: Wer wird das neue Prinzenpaar für die Session 2020/2021? Wer löst das noch wenige Tage amtierende Prinzenpaar Mechtild und Stefan Adelbert ab? Wie sieht das alljährlich neu gestaltete Bühnenbild aus? Antworten bietet die 69. Prunksitzung in der Sporthalle am Samstag, 22. Februar, ab 19.31 Uhr.

Unter dem Motto „Bentfelder Karneval ist einfach geil, mit Schlagerhits im Mallorca-Style!“ wird ein tolles Programm mit Tanz, Gesang, Sketch und Bütt geboten. Neu dabei ist diesmal die Band Festivity, die erstmalig das Programm begleitet und im Anschluss daran alle Karnevalsjecken zum Tanzen und Feiern locken wird.

Auch bei der Longdrink-Bar gibt es Änderungen: Diese ist in diesem Jahr in einer anderen Räumlichkeit, direkt im Thekenbereich, aufgebaut, wo auch wieder nach dem Programm ein DJ den Tanzwütigen einheizen wird.

Vor der Prunksitzung findet am Samstag, 22. Februar, um 17.01 Uhr die Karnevalsmesse der Lippedörfer in der Bentfelder Kirche statt. Anschließend öffnet um 18.01 Uhr der Einlass zur Prunksitzung in der Sporthalle.

Der Rosenmontag , 24. Februar, beginnt in Bentfeld mit dem traditionellen Rosenmontagsfrühstück in der Gaststätte „Haus Nolte“. Das Frühstück gibt es ab 10.01 Uhr. Karten können noch im Vorverkauf über das Haus Nolte und die Bäckerei Tewes bezogen werden. Um 13 Uhr fährt dann ein Bus in Richtung Delbrück zur Teilnahme am Rosenmontagszug .

43. Kinderkarneval am Rosenmontag

Zum Programm im Lippedorf gehört am Rosenmontag auch der 43. Kinderkarneval in der Bentfelder Sporthalle. Der Einlass öffnet um 14.31 Uhr. Das Programm beginnt eine Stunde später, ab 15.31 Uhr. Der Eintritt für Kinder ist frei.

Während die Erwachsenen sich an der Stimmung auf Mallorca orientieren werden, steht der Kinderkarneval unter dem Motto „Mallorca ist uns Kindern ganz egal – wir feiern einfach Karneval”. Dazu gehört natürlich die Proklamation des neuen Kinderprinzenpaares , das zu Beginn der Veranstaltung durch den Sitzungspräsidenten in sein Amt eingeführt wird. Weitere Höhepunkte im Programm sind lustige Wortbeiträge, Sketche und stimmungsvolle Tänze. Am Ende des Programms dürfen sich alle Kinder über Geschenke freuen und die Bühne beim Kindertanz für sich einnehmen.

Die Erwachsenen dürfen sich derweil neben gekühlten Getränken auch über Kaffee und Waffeln freuen, angeboten von der Frauengemeinschaft.

Um 20.31 Uhr beginnt in der Sporthalle die große Karnevalsparty mit Einmarsch der Tollitäten, der Garden und dem Elferrat des KV RW Bentfeld.

Ab sofort sind Karnevalsfahnen wieder zum Kauf verfügbar und können über den Vorstand bezogen werden. Weitere Infos unter www.kv-bentfeld.de