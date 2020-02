Pünktlich um 19.19 Uhr startete das bunte Programm unter der Leitung von Monika Brökelmann, die den ein oder anderen zusätzlichen Witz mitgebracht hatte. Alle Sudhagener Garden waren am Start: von den Minis, über die Jugend bis zur großen Karneval-Garde. Letztere waren jedoch zum letzten Mal dabei. Die jungen Damen haben sich nämlich entschieden aufzuhören, wenn es am schönsten ist. So wurde ihr Auftritt ein großartiges Finale. Die Sudhagener Showtanzgruppe „Glow Shadows“ begeisterte das Publikum und überraschte die Närrinnen zum Schluss mit Rosen.

Lachmuskeln aufs Äußerste strapaziert

Bei den Sketchen wurden die Lachmuskeln aufs Äußerste strapaziert. So musste beispielsweise ein Arzt seinem begriffsstutzigen Patienten erklären, wie ein Zäpfchen angewendet wird. Außerdem wurde es schaurig-witzig mit den Sudhagener Träumchen, die als „Schwarze Witwen“ über das Ableben ihrer Ehemänner sangen – und darüber, dass sie nun wieder zu haben sind. Und der dargestellte Unterschied zwischen „Frauen und Männern beim Duschen“, der nicht zuletzt durch eine kleine Panne große Lachsalven hervorrief, heizte die Stimmung ordentlich an. Gekrönt wurde das Programm mit den „Umbrella Girls“ und ihren leuchtenden Schirmen, bevor alle Aktiven noch einmal für das große Finale auf der Bühne zusammenkamen.

Ausgelassen gefeiert

Danach wurde mit DJ Martin von Toni’s Musikbox dann ausgelassen bis 2.30 Uhr gefeiert. Unterstützt wurde das KFD-Team an der Theke vom Karnevalsverein, der die anwesenden Frauen bestens mit Getränken versorgte.