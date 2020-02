Delbrück (WB/al). „Da simmer dabei!“ Bis tief in die Nacht feierten in der Stadthalle Delbrück mehr als tausend jecke Weiber eine stimmungsvolle Weiberfastnachtsparty. Zum inzwischen 27. Mal wurde die „Halle für alle“ durch toll kostümierte Frauen und auch ein paar „Kerle“ zum Partytempel.

Der Frauenelferrat des KV Eintracht zog die Organisationsfäden und setzte voll auf Live-Musik. Die Paderborner Partyband „Ambiente“ sorgte von Beginn an für Top-Stimmung. In den Band-Pausen übernahm „DJannik“.

Jecke Weiber feiern in der Delbrücker Stadthalle Fotostrecke

Foto: Axel Langer

„Wir haben das Konzept bewusst geändert und uns für Live-Musik entschiede”, berichteten Sandra Meier und Birgit Knapp vom Frauenelferrat. Vor gut einem halben Jahr schon hatten sich Frauenelferrat und der Elferrat zusammengesetzt und das Konzept gestrickt. Eine gut gefüllte Halle bis tief in die Nacht spricht dafür, dass das Konzept ankommt. „Mit Ambiente haben wir die Garantie, dass wir auch eine karnevalistische Schiene fahren und nicht nur den Mallorca-Style haben“, betonte Birgit Knapp.

Gassenhauer und Partyschlager

„Ambiente“ hielt, was sich der Frauenelferrat versprochen hatte. Neben echten Stimmungshits und Gassenhauern gab es auch Partyschlager aus der deutschsprachigen wie auch der internationalen Musikszene. Im Verlauf der Weiberfastnachtsparty übernahm in Person von Anna Fortmeier, „Ambiente“-Sängerin, echte Karnevalistinein und Frauenelferratsmitglied, mit Delbrücker Karnevalsklassikern das Stimmungsruder.

Natürlich durfte da auch Prinz Christian I. Hartmann auf der Bühne nicht fehlen. Gemeinsam mit Anna Fortmeier schmetterte er das Prinzenlied. Klar, dass auch das noch bis Montag amtierende Kranzkönigspaar Benedikt und Sarah Knapp ausgelassen mitfeierten

Feiern, bis die Stimme versagt

„Wir wollen heute mit euch feiern, bis meine Stimme versagt“, begrüßte Michaela Hartmann vom Frauenelferrat die jecken Weiber. Viele Partygäste waren im Laufe des Abends aus Rietberg wieder rübergekommen und wichen bei schlechter werdendem Wetter in die ideal temperierte Delbrücker Stadthalle aus.

Was bei der Weiberfastnachtsparty immer so schön ist: Die Damen sind phantastisch kostümiert. Zu den Rennern gehörten in diesem Jahr nette Teufelchen, aber auch Feen, Eisköniginnen, Schmetterlinge und auch Clowns. Tanzende Sonnenblumen waren ebenso dabei wie gleich ein ganze Gruppe Marge Simpson – an der Spitze mit Eintracht-Vize Lars Rodewald. Auch viele Mickey Mouses stürmten die Tanzfläche. Eine süße Idee hatte auch eine Gruppe Panzerknackerinnen: Sie verteilten kleine Schokoladentäfelchen in Form von Geldscheinen.